Meloni fulmina Italia Viva: "Rivendico il diritto di essere madre". Le bufale sul viaggio negli Usa

08 settembre 2025 a

a

a

Dopo la nota con cui Palazzo Chigi ha smontato pezzo per pezzo le illazioni sull'assenza nel weekend della premier Giorgia Meloni sollevate dal senatore di Italia Viva, Enrico Boghi, che in una interrogazione parlamentare ha sollevato sospetti su un fantomatico viaggio personale negli Usa con volo di Stato, un post chiude definitivamente il caso. Lo scrive Giorgia Meloni sui social. "Leggo, con un misto di amarezza e indignazione, l’ennesima polemica costruita ad arte sul nulla. Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre. Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all'estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia. Eppure, anche questa scelta privata è stata trasformata in un’arma politica, tra insinuazioni su voli di Stato e incontri segreti mai avvenuti. Tutto falso".

Crolla l'ultimo teorema dell'opposizione: la verità sul viaggio di Meloni a NY

Nel post la premier rimarca: "Rivendico con orgoglio il diritto di dedicare del tempo – nelle occasioni possibili rispetto al mio ruolo – a mia figlia, senza che questo debba diventare l’ennesimo pretesto per attacchi meschini e speculazioni politiche. Ci sono menzogne che affronto ogni giorno con determinazione. Ma questa la combatto anche come donna e come madre. E se alcuni dei miei avversari politici sono ridotti ad attaccarmi perfino per un fine settimana con mia figlia, significa che hanno davvero toccato il fondo", afferma Meloni mettendo la parola fine a una vicenda che lascia l'amaro in bocca.