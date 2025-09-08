Tutti contro Borghi (Iv) per i sospetti su Meloni, furia Gasparri: "Miserabile"

08 settembre 2025 a

Tutti contro Enrico Borghi, il senatore di Italia Viva che ha presentato un'interrogazione parlamentare lamentando l'assenza della premier Giorgia Meloni e ipotizzando un viaggio personale con volo di Stato. Circostanza smentita da un durissimo comunicato di Palazzo Chigi: il presidente del Consiglio è stata a New York con la figlia, per qualche giorno, con voli di linea. "Ennesima figuraccia da parte del senatore Enrico Borghi e da Italia Viva - dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami - Ha davvero del patetico, se non del morboso, l'interrogazione parlamentare per sapere dove era il premier Meloni nel fine settimana e se abbia utilizzato un volo di Stato. Ovviamente non è così. Al governo c'è come premier un esponente di Fratelli d'Italia e non uno di Italia Viva abituato ad utilizzare le strutture dello Stato per proprio tornaconto personale. Consigliamo ai colleghi di Italia Viva di non utilizzare le loro abituali condotte come metro per capire cosa stiano facendo il premier o i membri del governo. Siamo quanto più distante da loro e quindi non utilizziamo a fini privati aerei o beni pubblici".

Crolla l'ultimo teorema dell'opposizione: la verità sul viaggio di Meloni a NY

"L'interrogazione del senatore Borghi appare come l'ennesimo tentativo di montare polemiche infondate e pretestuose, che sconfinano nello stalkeraggio contro il Presidente del Consiglio - dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami - È davvero ridicolo spiare morbosamente la vita privata di Giorgia Meloni, che ha trascorso due giorni a New York con la figlia in occasione del suo compleanno, viaggiando su voli di linea e non certo con aerei di Stato. La presidente ha diritto, almeno una volta all'anno, di vivere il suo ruolo più naturale e fondamentale, quello di madre''. "Evidentemente il senatore Enrico Borghi, che stimo, si stava guardando allo specchio quando ha presentato l'interrogazione per conoscere gli spostamenti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel fine settimana e l'eventuale utilizzo di voli di Stato", dichiara in una nota Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d'Italia. "Quella di servirsi delle strutture pubbliche per fini personali pare essere stata purtroppo una squallida abitudine di Matteo Renzi, fondatore e leader di Italia Viva: un vizio che con il governo Meloni ci siamo lasciati definitivamente alle spalle. Borghi sappia che non tutti i premier, per fortuna, assomigliano al suo capo politico", conclude.

Meloni e il viaggio a NY, Biancofiore: Italia Viva come Willy il Coyote

Contro il renziano non si scagliano solo esponenti di FdI. Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, è durissimo: "Aspetto a Palazzo Madama il senatore Borghi per notificargli la sua condizione di miserabile", dichiara l'azzurro e Il Tempo.