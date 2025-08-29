Vaticano, Matteo Salvini ricevuto in udienza da Papa Leone XIV

29 agosto 2025 a

Papa Leone XIV questa mattina ha ricevuto in udienza il vicepremier e ministro Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Sempre questa mattina Prevost ha ricevuto in udienza Ward Fitzgerald, presidente della 'Papal Foundation', i memebri dell'Escuelas de Evangelización 'San Andrés', il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, e il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro.