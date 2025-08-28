Cerca
Venezia, Lucarelli all'assalto di Fanelli. La replica è una sciabolata: "Da pavida..."

Emanuela Fanelli ha inaugurato la 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, finita al centro di - incomprensibili - polemiche per non aver menzionato la situazione in Medio Oriente nel suo intervento. Ad attaccare l'attrice è stata tra gli altri Selvaggia Lucarelli che arriva a parlare di pavidità: “Pensavo fosse uno dei suoi personaggi di Una pezza di Lundini, invece era proprio lei, Emanuela Fanelli. Non so se mi imbarazza di più quel toccarsi i capelli e il dito compulsivamente alla parola “PALESTINA” a mo’ di riflesso pavloviano, o se quella parte in cui dice che non parlerà di Gaza davanti a tutto il mondo, ma andrà alla manifestazione da privata cittadina. Perché è così imbarazzante parlare di queste cose ben vestita e ingioiellata a Venezia. Bene. In effetti di sue precedenti prese di posizione su Gaza, con semplice bigiotteria e una canotta Oviesse, è pieno così”.

 

Non solo. La firma del Fatto critica anche le motivazioni addotte dall'attrice che non si è piegata al copione già scritto dai militanti da red carpet: “Bastava dire ‘Non parlerò di Gaza per evitare casi diplomatici e perché voglio continuare a fare l’attrice senza perdere opportunità” (che poi è quello che hanno fatto tutti i suoi colleghi, con rare eccezioni, e che dopo 60 000 morti firmano letterine sdegnate ma in gruppo eh, così li si nota di meno). Che pavidità. E che delusione”.

 

Al post su Instagram Fanelli ha replicato con una manciata di parole, pesantissime: “Da pavida, prendo in presto le parole del grande Massimo Troisi: ‘Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci tu’”.

 

