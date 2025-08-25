Israele, le frasi della vergogna di Santin (Gialappa's Band): “Il 7 ottobre e Hamas sono tutte ca**ate”

Giulia Sorrentino 25 agosto 2025 a

Frasi shoccanti sul 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco di Hamas ad Israele, da parte di Marco Santin, uno dei tre componenti della Gialappa’s Band: «Vogliono conquistare la terra. Il 7 ottobre e Hamas sono tutte cazzate». Sono queste le parole dette da Santin durante un evento tenutosi nella città di Grottammare, che ha comportato la reazione di uno dei presenti tra il pubblico che urlando lo ha chiamato scemo. Ma il volto della Gialappa's Band ha proseguito dicendo che «tu pensi che sia partito davvero tutto dal 7 ottobre? Vai a studiare. È dal 1946 che viene massacrato il popolo palestinese, vai a studiare invece di insultare la gente».

Un intervento prontamente rilanciato sui propri canali social dal giornalista de Il Fatto Quotidiano Andrea Scanzi che ha definito le parole di Santin uno splendido intervento aggiungendo: «Guardatelo tutto non perdetevi la parte finale con la contestazione del solito caso umano (con rispetto parlando), incolto e verbalmente violento che mette in fila le solite frasi d'ordinanza degli analfabeti (tecnicamente parlando)». Oramai siamo arrivati anche alla negazione della storia pur di attaccare Israele e il popolo ebraico, siamo arrivati a dire che il 7 ottobre non c'è stato un eccidio commesso da un'organizzazione terroristica che porta il nome di Hamas, anche se molti esponenti della politica italiana oggi faticano a definirla tale. Tutto ciò altro non fa che contribuire a un crescente clima di antisemitismo, alla caccia all'ebreo, un popolo che sta forse vivendo il periodo peggiore della sua storia dopo il dramma della Shoah.