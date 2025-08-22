Caso "Mia moglie", Bernardini De Pace: "Vergognoso, maschi narcisi e in competizione"

22 agosto 2025 a

Il gruppo segreto facebook da 32mila iscritti nel quale i mariti diffondevano scatti e video intimi sottratti alle mogli ignare, per poi esporre al pubblico ludibrio e su cui far riversare commenti osceni da parte degli membri della suddetta comunità virtuale, è stato forzatamente chiuso, e gestori e partecipanti si preparano ad affrontare le conseguenze giudiziarie delle loro azioni.

Interpellata sull'argomento nel programma Morning News su Canale5, la notissima legale Annamaria Bernardini De Pace non ha usato mezzi termini. «È una cosa schifosissima, vergognosa. A me dà l'idea di tanti maschi (maschi si fa per dire) tossici, narcisi, in competizione tra loro, come sono in competizione per un attributo che dovrebbe forse essere l'unica cosa che dovrebbero tenere nascosta».

L'avvocato Bernardini De Pace ha poi rivelato ciò che rischiano i colpevoli: «Salvo che il tutto costituisca più grave reato, chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso della persona, è punito con la reclusione da uno a sei anni».