Pippo Baudo, l'ultimo saluto del popolo della tv. Domani i funerali a Militello

Chiusa la camera ardente al Teatro delle Vittorie. Una benedizione per accompagnare Pippo Baudo verso la sua terra natale. Il feretro di Pippo Baudo ha ricevuto la benedizione di padre Albino Marinolli della Parrocchia di Cristo Re di viale Mazzini,. Domani alle 16 si terranno i funerali religiosi, nel paese natale del conduttore, che ha chiesto di essere sepolto nella tomba di famiglia vicino ai genitori. Dopo la benedizione, un lungo applauso si è levato, nella commozione generale, anche tra i tanti fan presenti davanti al Teatro delle Vittorie.

Presenti, oltre ai familiari e agli affetti più stretti di Baudo, anche alcuni amici di famiglia, come Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari, e Michele Bongiorno, figlio di Mike. “Abbiamo voluto scrivere un comunicato della nostra famiglia per far sapere quanto siamo vicini alla famiglia di Pippo in questo momento e ricordare proprio questa amicizia sincera che c'era tra di loro ha detto il figlio. Ci hanno scherzato molto i giornali ma giustamente è il mondo dello spettacolo e faceva parte del gioco parlare di questa competizione. Ma, in realtà, non era una competizione, era un ispirarsi a vicenda, un seguire il lavoro dell'altro, rispettarsi, ammirarsi artisticamente. E poi forse anche perché entrambi avevano questa tradizione siciliana. I nonni di papà prima di andare in America arrivavano dalla Sicilia, quindi anche questo aspetto li ha uniti in qualche modo".