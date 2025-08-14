Dario Argento, malore in vacanza e ricovero: ansia per il regista del brivido

14 agosto 2025 a

Apprensione per Dario Argento. Il regista del brivido è stato ricoverato nella mattina di giovedì 14 agosto per una crisi respiratoria all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia. Lo riporta RaiNews24. La crisi sarebbe causata da una malattia di cui il regista romano, 85 anni, soffrirebbe da tempo.

Il regista di Profondo Rosso e tanti altri horror e thriller avrebbe accusato un malore mentre era in vacanza sull'isola campana. Secondo quanto riportato, le sue condizioni di salute non sono gravi.