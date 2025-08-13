Garlasco, Bernardini De Pace: "Stasi innocente". Scontro con Caprarica

13 agosto 2025 a

È mercoledì 13 agosto e sono passati 18 anni dalla brutale uccisione di Chiara Poggi nella casa di famiglia, a Garlasco. Per quel delitto è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato, Alberto Stasi, ma ora c'è una nuova inchiesta con al centro Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, indagato per omicidio in concorso. C'è un innocente in carcere? La verità dei fatti è diversa da quella giudiziaria? Se ne parla a Morning News, su Canale 5. Annamaria Bernardini De Pace, esperta di diritto della famiglia e famoso avvocato matrimonialista, osserva che gli elementi di revisione della condanna di Stasi "ci sono eccome, dal momento che ci sono tutti questi dubbi e c'è la prova di tutti questi errori la sentenza deve essere rivista".

Bernardini De Pace si augura che inizi un iter di revisione della sentenza e che Stasi venga "dichiarato innocente, anche con la possibilità di risarcimento per gli anni che ingiustamente ha passato in carcere". Il motivo è che "non era una sentenza al di là di ogni ragionevole dubbio".

Non è d'accordo Antonio Caprarica, giornalista e già popolare volto dell'informazione Rai. "Bernardini De Pace, grande avvocato, sa perfettamente che gli avvocati di Stasi a tuttora una richiesta di revisione non l'hanno presentata, quando la presenteranno e vedremo se ci saranno, oppure no, gli elementi necessari". Prima di allora, continua Caprarica, ogni teorema è dannoso: "Stiamo disseminando solamente una terrificante sfiducia nei confronti di quello che dovrebbe essere il principale guardiano della nostra convivenza civile, se dopo 18 anni noi mettiamo in discussione una sentenza di colpevolezza". Il giornalista tuttavia ammette che "quell'indagine", all'epoca, "fu segnata da sciatteria, negligenza, superficialità e che più ne ha più ne metta, ma è lo stesso che sta accadendo con la seconda". Per Caprarica infatti "abbiamo già un imputato" e "la tecnica investigativa che viene adottata è quella della pesca a strascico, tu getti la rete e qualcosa rimane impigliato. Non si dovrebbe fare così".