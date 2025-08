Sigfrido Ranucci, quando andava da Maria Rosaria Boccia a presentare il libro. Il caso degli audio

Marco Zonetti 06 agosto 2025 a

A fine 2024, molti mesi prima che fossero resi noti i 33 episodi di stalking contro Gennaro Sangiuliano per i quali Maria Rosaria Boccia rischia il processo, l’imprenditrice aveva ringraziato sui suoi profili social «tre perfetti sconosciuti» piombati nella sua vita «attraverso lo smartphone che sono diventati caldi raggi di sole illuminando con pazienza, tenacia e passione giornate uggiose e tempestose». Si trattava di Luca Telese, Corrado Formigli e Sigfrido Ranucci.

Ma se i primi due l’avevano intervistata e ospitata più volte - e difesa a spada tratta - nei loro talk di La7, nel caso di Ranucci era stato lui - come ha ricordato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri - a farsi ospitare da Boccia nel suo podcast Pasta.

Nato con grandi ambizioni, era da principio condiviso da Maria Rosaria con la discussa tiktoker Rita De Crescenzo, a processo per spaccio di droga per fatti risalenti al 2015 che l'avevano portata all'arresto nel 2017. Secondo il progetto iniziale, Pasta avrebbe dovuto offrire nove rubriche, spaziando fra temi quali l'identità napoletana, la medicina estetica, la dieta mediterranea (già cavalli di battaglia dell'imprenditrice), e finanche le lezioni di politica. Il dinamico duo, tuttavia, si è ben presto sciolto con tanto di comunicato ufficiale di Maria Rosaria che si dissociava da certe dichiarazioni di Rita riguardo a un partito politico fondato assieme.

Stando al canale ufficiale YouTube, Pasta è fermo a soli 140 iscritti e l'ultimo video dei dieci realizzati risale a due mesi fa. Protagonista del video è, per l'appunto, Sigfrido Ranucci, che finisce per legittimare con la sua notorietà un canale piuttosto scarno di contenuti.

La puntata che vede la partecipazione del conduttore di Report è intitolata La Scelta, come il best-seller omonimo di Ranucci, e Boccia non lesina l'entusiasmo per l'ospite d'onore. «In certi luoghi» si legge nel testo a corredo del video,« le parole pesano più dei silenzi. E la cultura, se portata con grazia e coraggio, può diventare argine e riscatto. Con sommo onore, in questo episodio di Pasta Podcast, ospito un uomo che incarna la più alta espressione del giornalismo d’inchiesta: Sigfrido Ranucci, voce autorevole e coscienza vigile del nostro tempo.

La sua opera, La scelta, sospesa tra rigore narrativo e profonda umanità, ha saputo scardinare l’indifferenza, interrogando il potere e dando nome all’inesprimibile». E ancora: «Abbiamo scelto – e non a caso – di registrare questa puntata tra le aule e i corridoi dell’Istituto Comprensivo 2° Dati di Boscoreale: un presidio educativo che resiste, educa, cura. Portare qui il podcast è stato un atto d’amore civile, un gesto deliberato di prossimità verso un territorio che troppo spesso viene raccontato attraverso stereotipi, dimenticando la luce che lo attraversa».

Boccia conclude: «Che questo episodio sia un invito a riflettere. E, soprattutto, ad ascoltare. Buon ascolto, con il cuore colmo di gratitudine e speranza». Auspicio che, malgrado l'ospite, ha finora raggiunto sul canale YouTube solo 136 visualizzazioni in tre mesi.