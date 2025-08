Caso Boccia, scontro frontale tra Forza Italia e Ranucci : la Rai chiamata a intervenire

05 agosto 2025 a

Torna ad alzarsi il livello dello scontro tra Forza Italia e Sigfrido Ranucci sulle inchieste di 'Report' legate al caso Boccia che ha portato alle dimissioni dell'allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Secondo Maurizio Gasparri e Roberto Rosso, entrambi componenti della Vigilanza Rai, il conduttore sarebbe indagato dalla procura di Roma, insieme al giornalista Luca Bertazzosi, per possibili interferenze illecite nella vita privata dopo la messa in onda dell'audio della telefonata tra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. I due parlamentari chiedono quindi una presa di posizione da parte della Rai. Per Gasparri "Ranucci, sempre solerte sugli altri" si è "guardato dal giustificare il suo comportamento".

La magistratura, prosegue il presidente dei senatori di FI "farà il suo corso ma è evidente che si pone un problema a carico della Rai sui comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori". Secondo Rossi, che definisce "grave" il reato per cui sarebbe indagato Ranucci "la Rai non può diventare strumento di un gossip sguaiato. E' perciò chiaro che l'azienda dovrà valutare le azioni di chi ne rappresenta il volto in tv". Proprio a Rosso replica il conduttore su Facebook: "Forza Italia chiede un intervento della Rai sul sottoscritto" scrive, precisando - poi - che l'eventuale informazione di garanzia non gli è stata ancora notificata.

Ranucci sottolinea che l'estratto trasmesso della telefonata fra Sangiuliano e la moglie "è un audio di pochi minuti estrapolato da ore di conversazioni, quelle sì di gossip, che "riporta l'essenzialità di una notizia di grande interesse pubblico che ha portato a uno scandalo internazionale e alle dimissioni di un ministro". In quell'audio - aggiunge - "c'è la prova che Sangiuliano ha stoppato il contratto a Maria Rosaria Boccia perché chiesto perentoriamente dalla moglie, e non per presunti conflitti come dichiarato in un'intervista al Tg1. Infatti subito dopo quella telefonata Sangiuliano invia un sms al suo capo di Gabinetto nel quale chiede di sospendere l'iter. Inoltre su questa vicenda il consiglio di disciplina dell'ordine dei giornalisti ha già archiviato la mia posizione".

Una replica, quella di Ranucci, che arriva poco dopo il suo intervento alla conferenza di Avs in Senato sul Media freedom act dell'Ue nella quale era tornato a criticare la gestione della Rai, parlando di un servizio pubblico giunto a "un punto di non ritorno". Tra gli argomenti affrontati la possibile trasmissione di Tommaso Cerno, direttore del Tempo, su Rai3 che "secondo quanto ho letto andrà anche la domenica pomeriggio, venendo messa in una condizione di bacino di ascolto protetto", ha spiegato. E ancora: "Nonostante siano state evidenti le espressioni di gradimento da parte del pubblico nei confronti di 'Report' e di altre trasmissioni, sono stati tagliate in favore di programmi che sono nell'ultima parte della classifica dell'indice qualitel che fa il governo", ha attaccato Ranucci.