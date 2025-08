Rai nella bufera, FdI su Ranucci: “Serve tutela dell'immagine pubblica”

05 agosto 2025 a

Fratelli d’Italia interviene sul caso che coinvolge il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report, e il collega Luca Bertazzoni, entrambi al centro di un’indagine per presunte ''interferenze illecite nella vita privata'' Al centro della vicenda vi sarebbe la diffusione di un audio relativo a Maria Rosaria Boccia, figura associata alla sfera personale di esponenti del governo.

In una nota ufficiale diffusa dal gruppo FdI in Commissione di Vigilanza Rai, i parlamentari sottolineano come, pur mantenendo “il massimo rispetto per l’azione della magistratura” e ricordando che “si è colpevoli solo a conclusione del procedimento giudiziario”, sia necessario interrogarsi sulla qualità dell'informazione proposta da ''Report''.

“Il servizio pubblico — affermano i rappresentanti di Fratelli d’Italia — non può scadere nella ricerca morbosa del gossip, soprattutto quando a farne le spese sono membri del governo Meloni”. La critica si estende alla linea editoriale della trasmissione, accusata di privilegiare la spettacolarizzazione a scapito dell’etica giornalistica.

FdI chiede dunque ai vertici della Rai di “valutare l’adozione di provvedimenti opportuni, nel rispetto dei contribuenti e a tutela dell’immagine della televisione pubblica”.

Al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Ranucci o della direzione Rai. L’inchiesta è ancora in fase preliminare e sarà la magistratura a chiarire l’eventuale sussistenza di responsabilità.