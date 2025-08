Francesca Albanese, ora anche la "sanzione" di Musk. Ong la accusa e X toglie la spunta blu

Giulia Sorrentino 05 agosto 2025 a

Tempi molti bui per Francesca Albanese, la controversa relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, sanzionata dagli Stati Uniti il mese scorso: per la prima volta in assoluto, un funzionario delle Nazioni Unite ha perso la spunta blu sui social, in questo caso su X, ex Twitter. Il tutto è avvenuto pochi giorni dopo che uno studio legale che rappresenta l'organizzazione di controllo UN Watch con sede a Ginevra ha inviato un ricorso legale al proprietario della piattaforma, Elon Musk. «Si tratta di un risultato importante. La verifica su X ha offerto ad Albanese molti vantaggi: maggiore visibilità, amplificazione algoritmica e un'apparenza di credibilità. Rimuovere quel distintivo invia un messaggio chiaro: chiunque prenda di mira funzionari e aziende statunitensi e sostenga i terroristi ne subirà le conseguenze, a prescindere dal suo titolo», ha dichiarato Hillel Neuer, direttore esecutivo di UN Watch.

Un quadro che si complica dopo che il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha imposto sanzioni ad Albanese, citando quelli che ha definito i suoi «tentativi illegittimi e vergognosi» di indurre la Corte penale internazionale ad agire contro funzionari e aziende statunitensi e israeliane. Le sanzioni, annunciate il 9 luglio entreranno in vigore l'8 agosto, congelando i suoi beni con sede negli Stati Uniti, l’impedimento di entrare nel Paese e il divieto agli americani e alle entità statunitensi di fornirle beni o servizi. Come farà, ora, a ricoprire quel ruolo? È forse per questo che sta strizzando l’occhio al Movimento 5 Stelle e che si parla di una sua candidatura?