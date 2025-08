Il caso Hijazi svelato dal Tempo arriva negli Usa ma la sinistra tace ancora

Giulia Sorrentino 05 agosto 2025 a

Lo scoop lanciato dal Tempo su Suleiman Hijazi presente all’evento di Francesca Albanese alla Camera diventa un caso internazionale e sbarca oltreoceano. A parlarne è il Washington Outsider, importante organo di informazione americano, composto sia da un centro studi che si occupa di sicurezza e terrorismo, che da un giornale che ha tra le battaglie principali quella di analizzare questioni geopolitiche, facendo luce principalmente su fenomeni come il fondamentalismo islamico, la guerra asimmetrica attraverso inchieste che hanno riscosso attenzione sia in ambito istituzionale che politico e amministrativo.

Video su questo argomento Le intimidazioni di Hijazi non ci fermeranno, la nascita del jihadismo in Italia va combattuta con tutte le forze

Albanese, la relatrice ONU fotografata con il sostenitore di Hamas, è stata sanzionata dagli USA per aver «fomentato l’antisemitismo, espresso sostegno al terrorismo e disprezzo per gli Stati Uniti e Israele», queste le parole del segretario di Stato Marco Rubio. Perché, però, se si è arrivati a parlarne in America, il silenzio da parte dell’opposizione regna sovrano in un momento in cui l’islamizzazione occidentale è in forte crescita? Perché nessuno ha parlato della vicinanza ideologica manifesta tra Suleiman Hijazi ed Hamas? Era lui a scrivere, il giorno dell’attacco di Hamas contro Israele, «Buongiorno Palestina» e «Oh Dio, grazie». Noi lo abbiamo fatto, e per questo hanno deciso di querelarci.

M5s e Avs zitti su Hijazi. E spuntano i post del suo avvocato contro il governo

Ma noi non ci siamo fermati e, come scrive il Washington Outsider nelle sue conclusioni, dopo aver ripercorso la nostra inchiesta «riguardo alla recente apparizione di Albanese al Parlamento italiano, diversi giornalisti e personalità politiche italiane suggeriscono che elementi dell'estrema sinistra potrebbero posizionarla per una potenziale futura candidatura. Questa è considerata da alcuni una manovra altamente rischiosa, soprattutto in un momento in cui Washington sembra disposta a imporre sanzioni senza esitazione. Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda il legame ideologico tra il Movimento Cinque Stelle (il partito di Ascari e Maiorino) e la galassia socialista e anti-Usa dell’America Latina, quindi Venezuela, Bolivia ma anche il Brasile di Lula e la Colombia di Gustavo Petro». Ma qui arriva l’affondo: «Tuttavia, è plausibile che Albanese stia cercando un sostegno esplicito da parte della più ampia sfera socialista, bolivariana e antiamericana, avvertendo una crescente pressione da parte dell’amministrazione Trump e forse iniziando a considerare le sue opzioni per la vita dopo il suo mandato alle Nazioni Unite».

La Albanese pensa forse che il suo mandato all’ONU abbia vita breve? La certezza è una: la questione negli Stati Uniti è molto sentita, e l’allerta del Dipartimento di Stato sulla diffusione dell’islam politico, dell’antisemitismo, nonché del jihadismo è massima. Non dimentichiamo che, oltre ad Hannoun, il Dipartimento della Difesa ha sanzionato anche altri due individui identificati come aventi legami con Hamas, uno attivo in Germania (Majeed al-Zeer) e un altro in Austria (Adel Doughman). Il mondo ne parla, gli 007 francesi ci dicono che i Fratelli Musulmani sono un pericolo, che l’emergenza e l’allarme non si può più sottovalutare, ma il Movimento 5 Stelle ha pensato bene di invitare una persona che, secondo Elnet, come leggiamo nel rapporto del 2024, è uno dei collaboratori di Mohammad Hannoun, ovvero «il principale esponente affiliato ad Hamas in Italia». E sì, come scritto sul Washington Outsider «i parlamentari italiani di estrema sinistra hanno chiesto ad Albanese di presentare il rapporto per il quale è stata sanzionata dagli Stati Uniti», ricordando che «Stefania Ascari è notoriamente un’attivista filo-palestinese che ha preso parte a diverse iniziative, come il viaggio in Libano del gennaio 2023 coordinato dall'ABSPP e dal suo presidente, Mohammad Hannoun. Tra i presenti c'era il predicatore Riyad al-Bustanji che, in un’intervista del 2012 alla televisione Al-Aqsa, rivelò di aver portato sua figlia a Gaza perché imparasse a educare i suoi figli al jihad e al martirio».