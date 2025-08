Migranti, Paragone infilza Gubitosa: "I giudici Ue faranno vincere la destra in tutta Europa"

01 agosto 2025 a

"Giorgia Meloni sull'immigrazione è stata un disastro. Oggi dovrebbe soltanto chiedere scusa, e invece lei che fa? Preferisce usare il capro espiatorio delle toghe rosse europee". Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle va all'assalto della premier dopo la sentenza della Corte Ue sulla definizione dei paesi sicuri, colpo al sistema Albania del governo visto con favore da molti Paesi dell'Unione. Il grillino è ospite di 4 di sera su Rete 4, insieme tra gli altri a Gianluigi Paragone: "I centri in Albania un fallimento? No, assolutamente, ma lo diranno anche gli elettori e si vedrà nei sondaggi - afferma il giornalista - se tu metti la parola migrazione accanto alla sinistra ti copri gli occhi e ti tremano i polsi. Se metti la parola migrazione accanto alla centrodestra ti senti più sicuro".

Per Paragone l'aumento dei migranti arrivati in Italia nell'ultimo anno è dovuto soprattutto "al ruolo che la Russia sta giocando in Libia per destabilizzare l'area del Mediterraneo e quindi la porta d'accesso all'Europa", spiega l'ex parlamentare. Sui centri in Albania Paragone osserva che "il governo italiano ha anticipato quello che è il modello che l'Europa adotterà dal giugno del 2026. E tra l'altro quel tipo di modello ha delle maglie ancora più rigide. Quindi l'Italia in questo ruolo di battistrada si è assunto anche il rischio di una sperimentazione".

E i giudici Ue? "La Corte Europea ribadisce un concetto che secondo me fa a cazzotti con quello che è scritto e che entrerà in vigore dal giugno del 2026 - afferma Paragone - Qual è il concetto secondo me preoccupante? È che si riducono sulla materia delle migrazioni gli spazi per fare politica. Il governo italiano vuole fare politica, ha fatto politica e il giudice europeo purtroppo sta negando questo spazio". Il risultato? È scontato: "In tutta l'Europa vinceranno le destre, non vincerà la sinistra".