Meteo, crollo delle temperature: si finisce sotto media. Arriva il freddo? Cosa svela Sottocorona

Che tempo c’è da aspettarsi in questa fine di luglio? A fare un quadro del meteo è l’esperto di La7, Paolo Sottocorona, che inizia il suo quotidiano appuntamento sul tempo con un focus sulle temperature: “La differenza rispetto ai giorni scorsi, alle settimane scorse, delle temperature che abbiamo visto sempre perennemente al di sopra delle medie, è che per oggi siamo già ben al di sotto della media, al nord, in Sardegna e su parte del centro. Il sud ancora al di sopra della media, c'è proprio uno stacco molto molto netto per oggi. La giornata di domani vede un avanzare del cambiamento di temperatura come ci si aspettava e quindi anche al sud si va sotto media, di poco, i cali in qualche caso sono di 7, 8, 10 gradi, ma eravamo 7, 8, 10 gradi al di sopra della media, quindi si ritorna nella normalità. Lunedì come si mantiene questa cosa? Peggiora, peggiora nel senso che andiamo ancora più sotto le medie, parliamo di 4, 5 gradi al di sotto delle medie, quindi non è che parliamo di freddo, parliamo di temperature inferiori a quelle che dovrebbero essere e poi nel corso della settimana restiamo in situazione sotto la media, ma con tendenza un po' a recupero, cioè a tornare normali, però sabato prossimo abbiamo molto vicino all'Italia, a nord ovest dell'Italia, ancora temperature molto fredde. Durante la settimana si recupera una certa normalità, quest'aria più fredda la settimana successiva potrebbe far tornare aria fredda e quindi maltempo”.

Ed ecco poi le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, sabato 26 luglio, evidenzia che l’instabilità forte, il maltempo, prende il nord e parte del centro, tutto il centro, soprattutto sul versante orientale, anche dove i fenomeni sono isolati, ma molto concentrati e corposi. Nella giornata di domenica 27 luglio si attenua molto il maltempo al centro e al sud, al nord rimangono zone isolate ma con fenomeni intensi, quindi una forte instabilità del tempo e questa è la situazione di inizio settimana. Lunedì 28 luglio c’è un nuovo marcato peggioramento che prende tutto il nord e tutto il centro e parte del sud, qui è inutile andare a vedere dove ci sono i fenomeni più intensi, possono essere ovunque. Fate attenzione”.

Sottocorona si concentra infine sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ancora valori alti su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. La tendenza nelle prossime 24 ore evidenzia che il crollo arriva anche al sud, con colori sulla mappa che indicano cali di 10, 11 gradi fra un giorno e l’altro. Leggera ripresa sulle altre zone”.