Meteo, raffica di acquazzoni in arrivo: quando cambia tutto. Le previsioni

25 luglio 2025 a

a

a

Un finale di luglio all'insegna dell'instabilità meteorologica si prospetta sull'Italia, con l'arrivo di piogge intense, temporali e una vera e propria burrasca che farà crollare le temperature. La previsione, confermata dal meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it , parla di una "ferita atmosferica" proveniente dal Nord Europa che influenzerà pesantemente il bacino del Mediterraneo. L'esperto spiega che l'anomalia nel campo di pressione stia creando una sorta di canale d'aria che veicolerà perturbazioni e fronti temporaleschi sull'Italia. Già nella giornata di sabato 26 luglio, una prima ondata di maltempo colpirà il Paese con possibili grandinate, in particolare su Alpi, Prealpi e le pianure del Nord-Est. Acquazzoni, seppur più localizzati, sono attesi anche su Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo.

Scatta l'esodo estivo: weekend da bollino nero, strade e autostrade più trafficate

Una breve tregua è attesa per domenica 27 luglio, con un miglioramento delle condizioni meteo e ampi spazi soleggiati da Nord a Sud, mentre le ultime piogge si limiteranno all'arco alpino. Tuttavia, questa giornata sarà caratterizzata da un deciso rinforzo dei venti settentrionali, con raffiche di Maestrale che potranno superare i 60 km/h, specialmente in Sardegna e lungo tutto il medio e basso Tirreno. La pausa, tuttavia, sarà effimera. Gussoni avverte che già da lunedì 28 luglio l'Italia sarà interessata da una "vera e propria burrasca", un evento significativo proprio nel cuore dell'estate. La rapidità dell'irruzione, l'energia in gioco e i forti contrasti tra masse d'aria diverse creeranno le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche estreme.