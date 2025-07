Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 26 luglio: tutti i segni

Branko 26 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 26 luglio 2025

Ariete

Voglio Anna… Con questa struggente canzone di Battisti-Mogol, salutiamo tutte le donne di ogni segno che festeggiano oggi l'onomastico, portano il nome Anna che è stato anni fa eletto come il più bel nome femminile del mondo. Voi festeggiate ancora la Luna ottima per i vostri affari, incontri, viaggi. Anche le altre stelle sono piene di forza attiva, passionalità. Dovete solo essere prudenti nell'attività fisica. Nella fortuna bisogna credere, darle il tempo di arrivare a voi.

Toro

C'è un grande viavai nello zodiaco, voi avete il Sole faticoso, ma è più pericolosa la vostra impulsività. Non agitatevi per poco e non dovete permettere agli altri di agitarvi. A voi non mancano possibilità di conquiste, Marte è sexy, questa sera sarà seguito anche dalla Luna in Vergine, amica anche delle imprese d'affari. Voi imprenditori dovete tenere segrete tre cose: le donne (o gli uomini), i vostri soldi, ma soprattutto i progetti da realizzare nel prossimo futuro.

Gemelli

Numerosi incontri, amici e parenti, forse qualche richiesta di favori, protezioni. Serve anche una scenata ma poi dovrete sostituire i litigi con i baci. Adesso si dovrebbe parlare di vacanze, e Venere vi augura una bella villeggiatura, ma è nostro dovere ricordarvi anche le tante occasioni che si vedono nel vostro cielo - per una nuova crescita professionale, economica, familiare. In serata però, organizzate un piacevole relax, perché la Luna si mette contro.

Cancro

Luna di prima mattina è ancora in Leone e congiunta a Mercurio, prendetelo come un regalo della vostra guida celeste: affari a sorpresa, un guadagno extra oppure non previsto. Questa bella corrente creativa e produttiva prosegue anche con Luna in Vergine. Insomma luglio che vi ha visto tra i protagonisti dello zodiaco, si conclude con ottimi auspici anche per agosto. Divertimento, amicizie, incontri romantici sulle isole.

Leone

Questa stagione del compleanno è da considerare come una tra le più belle degli ultimi anni. Il mondo è davanti a voi. Partenza verso nuove condizioni di vita, in qualche caso eccezionali se la vostra attività vi porta al centro dell’attenzione. Quel che impostate, crescerà. Anche amore, famiglia, sistemazioni personali, tutto è protetto da Mercurio. Viaggi come una Luna di miele. P.S. Se dovesse nascere una figlia, giovani sposi, la chiamerete Anna.

Vergine

I viaggi, tradizione di agosto, sono favoriti e consigliati dalle vostre stelle, ma anche voi dovete osservare cautela che è richiesta a tutti. Tutto ciò che è nuovo e lontano dal solito ambiente vi porta fortuna. Questa sera i vostri occhi brillano nella notte di Luna calante, che arriva nel segno e incontra Marte, sono previsti per voi amori importanti, storie adatte alle vostre esigenze di libertà e di sincero abbandono. Non provocate altre discussioni con i figli maggiorenni.

Bilancia

Profumo di limoni, mirto e oleandro, sulla vostra vacanza, meritata e guadagnata con il duro lavoro di tutto l’anno. Ma un occhio, un orecchio, deve essere proteso verso la carriera, non si può mai sapere. La stagione svolta verso un periodo scorrevole anche per le relazioni professionali, contatti che servono per le iniziative di settembre, ma ciò che conta di più sono le nuove previsioni per l’amore: è in arrivo una valanga di transiti passionali, ma anche una Venere super gelosa.

Scorpione

Prima di finire, luglio vi lascerà con una Luna più fortunata, che si presenta già questa sera quando entra in Vergine e si congiunge al vostro pianeta Marte, questo è un abbraccio d’amore straordinario perché la poesia si sposa con la fisicità. Completamente felici anche senza una ragione precisa, anche senza amore o alti guadagni, ma proprio questa è la felicità vera. Se vogliamo ritornare su questa terra, ecco, niente male gli affari.

Sagittario

Aspettiamo agosto. Arriverà l’amore, se siete soli, farete progetti matrimoniali, realizzerete formidabili progressi nel campo professionale e finanziario. Anche problemi rimasti dal passato troveranno una via di uscita grazie a Marte e Venere che ritorneranno positivi, entro il 6 agosto. Questa sera una pausa, Luna è in Vergine, non sarà possibile portare a termine progetti importanti. Finisce luglio, inizia agosto, con il trionfo dei tre segni di fuoco.

Capricorno

Amore, solo amore, questa sera con Luna in Vergine accanto a Marte, una combinazione tenera e passionale nello stesso tempo, anche se avete una relazione di vecchia data, magari da tanti anni. Per i giovani invece sta arrivando il momento di pensare al matrimonio, dal primo settembre le cicogne cominciano a volare sopra il tetto delle giovani coppie. Questa sarà una grande, inaspettata da molti, sorpresa che vi farà Giove in Cancro. Felici comunque.

Acquario

Sarà positivo anche il mese del Leone, vostro antagonista, ma è chiaro che dovete stare attenti ai vecchi problemi, anche nella salute. Dopo Luna nuova che ha provocato caos nella vita politica (Milano), voi avrete da stasera nuovamente Luna positiva. Inizierà un periodo di Marte e Venere in aspetto armonico, saranno incredibilmente affettuosi e passionali, tutto sarà il 9 agosto. Quel giorno sarà illuminato dalla Luna piena nel vostro segno congiunta a Plutone.

Pesci

Questo è un periodo di passaggi astrali importanti, questa sera Luna va in Vergine, venerdì 1 agosto Venere va in Cancro, mercoledì 6 Marte diventa molto positivo in Bilancia. Sole e Mercurio restano in Leone importanti per il lavoro e la salute. Anche la vostra vita è nel momento del passaggio, quindi dovete solo attendere gli eventi. Se volete vivere emozioni nuove e più intense in amore tirate fuori il vostro sguardo N.5, quello che seduce due volte.