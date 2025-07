Raoul Bova e Martina Ceretti, parla la modella: la sua verità sugli "occhi spaccanti"

Alice Antico 25 luglio 2025 a

a

a

Negli ultimi giorni l’estate gossipara si è accesissima attorno a uno dei nomi più amati del cinema italiano: Raoul Bova. Tutto è partito dall’ultima puntata del podcast “Falsissimo Island pt. 1” di Fabrizio Corona, in cui l’ex paparazzo ha lanciato un vero scoop: secondo lui, Bova avrebbe intrattenuto una relazione clandestina di oltre due anni con la modella 23enne Martina Ceretti. Corona ha mostrato chat, vocali e messaggi riservati, tra cui quel famigerato audio che si apre con la frase “Buongiorno essere speciale… occhi spaccanti”. Ha aggiunto che Ceretti sarebbe stata coinvolta anche in presunti flirt con altri VIP come Sandro Tonali e Stefano De Martino.

Martina Ceretti, però, non ha intenzione di restare in silenzio. Attraverso una serie di Instagram stories, ha preso le distanze dalle accuse, dichiarando che mai avrebbe autorizzato la pubblicazione di audio, video o messaggi privati. “Mi ha descritto come una ragazza che non sono. È molto facile giudicare una persona dalla copertina. E sinceramente non ho mai voluto che venisse pubblicato nulla”, ha ribadito, aggiungendo di dissociarsi completamente da quanto andato in onda.

Chi è Martina Ceretti? Ventitre anni, romana d’origine ma residente a Milano, ha studiato filosofia e recitazione e ha preso parte a un videoclip di Eros Ramazzotti. È una modella emergente che ora è finita al centro di un vortice mediatico per il quale annuncia di non volersi più esporre.

Nel suo sfogo social, Ceretti ha anche difeso con forza l’amico Federico Monzino, il presunto informatore che fornì il materiale a Corona. Ha precisato: “È un bravissimo ragazzo, sano, ben diverso da come l’ha descritto Corona. Non è un tossicodipendente, non fa uso di sostanze…”.

Sul fronte opposto, l’entourage di Raoul Bova ha fatto sapere di aver già inoltrato una diffida legale a Corona per la diffusione di materiali privati e ha precisato che l’attore e Rocío Muñoz Morales, compagna di Bova dal 2011 con cui condivide due figlie, sarebbero già separati da tempo, almeno da prima dell’inizio dei messaggi insinuati dal podcast.

Tuttavia, un dettaglio non è sfuggito ai più: nonostante le storie raccontate da Corona siano state amplificate sui social, con il presunto audio diventato virale su TikTok e remixato in meme , Martina non ha né confermato né smentito l'eventuale flirt con Bova. Ha, piuttosto, solo sottolineato la sua volontà di mantenere riservata la sua vita privata. E Rocío? Per il momento non ha rilasciato commenti. Intanto, il gossip impazza.