Hulk Hogan, l'addio di Donald Trump all'amico: "Era Maga fino in fondo"

"Oggi abbiamo perso un grande amico". Così il presidente americano Donald Trump, rende omaggio su Truth alla leggenda del wrestling Hulk Hogan, morto oggi all'età di 71 anni. "Hulkster", soprannome di Hogan, "era MAGA fino in fondo: forte, tenace, intelligente, ma con un cuore immenso. Ha tenuto un discorso assolutamente elettrizzante alla Convention Nazionale Repubblicana, uno dei momenti salienti dell'intera settimana. Ha intrattenuto fan da tutto il mondo e l'impatto culturale che ha avuto è stato enorme", ha dichiarato Trump che aveva ricevuto il sostegno del wrestler nella campagna per la Casa Bianca. "A sua moglie, Sky, e alla sua famiglia, i nostri più sentiti auguri e il nostro amore. Hulk Hogan ci mancherà moltissimo!", aggiunge Trump.

Hulk Hogan, addio al re del wrestling: il ring, Hollywood e l'impegno per Trump

Il mondo del wrestling è in lutto per la perdita di una delle sue leggende più grandi. La notizia della morte è stata confermata dalla polizia della Florida e dalla WWE dopo che Hogan aveva subito un arresto cardiaco nella sua casa di Clearwater, in Florida, ed era stato dichiarato morto in ospedale. Il suo vero nome era Terry Bollea e fu il volto del successo globale della WWE nei primi anni. Fu lui a guidare il primo WrestleMania nel 1985 e si ritrovò sempre al centro dell'azione con le sue memorabili rivalità con Andre The Giant e Randy Savage, oltre a condividere il ring con The Rock e persino con l'allora presidente della WWE Vince McMahon. Nel corso degli anni, Hogan vinse almeno sei campionati WWE e fu giustamente inserito nella Hall of Fame della WWE nel 2005. La WWE ha condiviso un messaggio commovente sui social media per tributare omaggio alla leggenda: "La WWE è addolorata nell'apprendere che Hulk Hogan, membro della Hall of Fame, è morto. Uno dei personaggi più riconoscibili della cultura pop, Hogan ha aiutato la WWE a raggiungere il riconoscimento globale negli anni '80. La WWE porge le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Hogan".