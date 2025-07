Cerno: "Rettiliani? Perché la sinistra dà degli scemi agli italiani"

Marco Zonetti 23 luglio 2025 a

Al Tg4, dopo aver mandato in onda il video dell'ex sindaco dem di Pesaro, Matteo Ricci, con l'annuncio della sua iscrizione nel registro degli indagati, la conduttrice Stefania Cavallaro ha presentato uno studio pubblicato sul Fatto Quotidiano, secondo il quale Giorgia Meloni non scende nei consensi per una questione del "cervelletto detto rettiliano". A Tommaso Cerno, direttore del Tempo, ospite del notiziario, Cavallaro ha domandato in merito: «Che cosa sta succedendo a questa politica che da una parte chiama in causa il "cervelletto rettiliano" quando qualcosa funziona e dall'altra vede la Procura infilarsi in questioni di amministrazione di città con il timore, da parte di molti sindaci, della cosiddetta "fuga dalla firma", cioè la paura di firmare degli atti perché chissà che cosa può succedere?».

Cerno ha risposto: «Dopo il caso Toti, nel quale la Magistratura ha detto che nel caso in cui loro indaghino qualcuno per qualcosa che riguarda un mandato elettorale, se questo non si dimette di fatto è sempre in potenziale reiterazione del reato, perché può ricandidarsi ed essere rieletto e quindi dev'essere arrestato, in sostanza stanno dicendo: «Se noi ipotizziamo un reato nel Comune, te lo dobbiamo dire visto che ti candidi in Regione altrimenti poi ce lo moltipichi per dieci Comuni, cento Comuni, mille Comuni». E il direttore del Tempo ha approfondito: «È una teoria suggestiva, surreale, sulla quale chissà quando i processi ci diranno la verità. Ma resta il fatto: dov'era Ricci quando Toti diceva queste cose e loro raccoglievano le monete per tirarle contro il palazzo della Regione? Perché non l'ha fatto allora questo video? Perché ci sono due morali, e che cosa porta questo? A una cultura rettiliana. Cioè, quando non hai capito chi sono gli italiani gli dai del deficiente. Per non dire deficiente dici rettiliano. Ma che la sinistra consideri scemi gi italiani perché non capiscono che avrebbero dovuto votare per lei è una cosa più antica dei dinosauri e dei rettili, quindi lo sappiamo non c'era bisogno che ce lo dicesse così bene il Fatto Quotidiano».