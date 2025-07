Tg4, centro sociale vuole l'abolizione della polizia. Cerno: “Salis farà il corso per diventare Pasdaran”

11 luglio 2025 a

Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, è stato ospite della puntata dell’11 luglio del Tg4 condotto da Stefania Cavallaro. Durante il telegiornale è stata raccontata l’iniziativa del centro sociale Boccaccio di Monza, fondato da Ilaria Salis. Lì si terrà infatti un corso di base per abolire la polizia. Questo il commento di Cerno a riguardo: “Questa è una delle tante iniziative che vedo quotidianamente per affermare l'odio verso le forze dell'ordine, che una parte della sinistra manifesta ormai ogni giorno. Forze dell'ordine trattate alla stregua dei delinquenti, con grida ‘assassini’ nei confronti di chi difende la sicurezza pubblica e rischia la vita quando succedono incidenti o situazioni dove a morire in quel caso non è la gente, ma è magari il delinquente in fuga”.

“Odio per le regole della democrazia, utilizzo dell'immunità come la Salis per fuggire dai processi, occupazione delle case dei privati per trovarsi un tetto anziché andare a lavorare e pagare l'affitto o comprarle come fanno tutti. Ma è ovvio che – prosegue Cerno - vogliono abolire la polizia perché basta vedere la piazza che mostrano, quella pro Hamas, quella vicina ad associazioni militari terroristiche che promuovono la Sharia. Se uno ha come obiettivo la Sharia, al posto della Costituzione gli servono i Pasdaran, non la polizia. Quindi il prossimo corso che farà la Salis sarà per imparare a diventare Pasdaran e la polizia non servirà più perché diventiamo l'Iran. Che è il paese che mi pare appoggi e che gli piace anche nel conflitto internazionale. Ecco, non è il mio!”.