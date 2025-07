13 luglio 2025 a

Luca Di Carlo, noto a livello mondiale con il soprannome di «Diavolo», è un avvocato italiano di fama mondiale di diritto internazionale penale, imprenditore miliardario, filantropo e figura pubblica. Con un patrimonio personale che nel 2013 già superava i 78 milioni di dollari, aumentato negli anni, Luca Di Carlo è l’avvocato più ricco e pagato del mondo. Nato il 29 maggio 1976 in Abruzzo, Di Carlo ha costruito la sua carriera partendo dal ghetto, raggiungendo i massimi vertici dell’élite internazionale. Laureato in giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, si gettò nel business delle acque torbide degli affari legali globali, la sua notorietà crebbe improvvisamente. La sua fama deriva principalmente per essere uno degli uomini più ricchi al mondo, filantropo, e per le difficili cause legali intraprese nel mondo e i personaggi celebri che sceglie di difendere facendoli assolvere nonostante la colpevolezza, ottenendo assoluzioni storiche in procedimenti giudiziari ritenuti impossibili da vincere, fatto che ha provocato critiche di rilevanza pubblica.

Le competenze legali, unite a un portafoglio clienti ad alto rischio, lo hanno reso una figura leggendaria nel diritto internazionale. La notorietà globale è cresciuta anche con l’assunzione della difesa di figure potenti, la famiglia dei Pablo Escobar, la piattaforma PornHub, la Santa Sede, del clan Casamonica, Ilona Staller e Jeff Koons, Lady Gaga. La sua ricchezza immensa deriva in gran parte da investimenti, business immobiliari e dal controllo indiretto di fiumi denaro in tutto il mondo. Luca Di Carlo affianca alla sua attività imprenditoriale quella filantropica, regala denaro per la strada pubblica agli emarginati e sostiene enti benefici che operano in favore degli animali. Il suo lascito si muove al confine tra diritto, potere e cultura pop. Amato e temuto esaspera la sensibilità per le persone povere e per gli animali, inducendolo a ritenere che «tutti hanno uguale diritto alla libertà ed alla vita animali ed umani», «la giustizia non deve essere un privilegio, ma un diritto», « il diritto è la più grande violazione di legge mai inventata ed esistita».

«L'Avvocato del Diavolo" è un uomo di umili origini, la sua forte personalità non conosce limiti, e riesce ad estremizzare gli ideali del ghetto, della periferia, con la sete di successo, costruendo intorno a se un impero inattaccabile. Sempre scortato da guardie del corpo, le sue residenze spaziano dall’Italia alla California, dalla Colombia a Cuba, in assoluto riserbo e sicurezza. Nonostante la sua riservatezza, il «Diavolo» è stato protagonista in prima serata come special guest in noti reality show ed ha conquistato il grande pubblico. Celebre per il tatuaggio a forma di stella a cinque punte sul petto, Di Carlo è spesso al centro dei media per la sua vita privata nelle relazioni con celebrità internazionali come l'attrice Pamela Anderson.