La Ripartenza, il prof Bassani alla kermesse: "Trump è come Reagan"

Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna La Ripartenza, l’evento ideato da Nicola Porro (vicedirettore de Il Giornale) e arrivato alla sua nona edizione. In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari (qui il link ), il professor Luigi Marco Bassani si è soffermato sulla “rivoluzione” di Donald Trump negli Stati Uniti proprio nel giorno in cui il tycoon ha comunicato l'imposizione dei dazi al 30% per gli Stati dell'Unione europea. Il professore si è definito uno "studioso del realismo" e affermato che, "se dal mio punto di vista non riconoscessi questo tempo come il ritorno degli Stati nazionali, non lo sarei".

"Stanno prepotentemente tornando gli Stati nazionali. Tutto ciò che fa la non sinistra è in reazione a ciò che è accaduto dalla sinistra: l’evento cruciale è stata la rivoluzione bolscevica che ha scatenato tutto questo", ha affermato Bassani. L'evento "più importante mai accaduto in Europa è il non evento: tutti i tentativi di imperializzazione sono falliti. L’Europa è uno spazio senza Impero, perché è l’unica area mondiale con una cultura estremamente omogenea che non ha voluto dare una risposta unitaria, l’unità politica. Molti ci hanno provato, dopo il crollo dell’Impero romano nessuno ce l’ha fatta, nemmeno Hitler. Appena crolla il tentativo di creare un impero si respira libertà e quando crollerà l’Unione europea si respirerà libertà", ha commentato.