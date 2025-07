Regionali, Cerno smaschera Schlein: "Vuole luogotenenti, non governatori". Il caso Toscana

09 luglio 2025 a

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si vede già in corsa per il secondo mandato da governatore ma deve farei conti con il freno a mano tirato proprio dalla segretaria del Pd, Elly Schlein. Cosa succede nella movimentata galassia dem? Il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno interviene mercoledì 9 luglio al Tg 4 delle 19, su Rete 4, e spiega che Schlein "non vuole vincere in Toscana, visto che è scontato che almeno in Toscana vince, ma vuole mettere un presidente suo, andando contro quello che è il popolo toscano che ha scelto Giani".

Insomma, la solita storia nel Pd. "Giani tra l'altro incarna naturalmente il campo largo, è un uomo che è in campagna elettorale perenne e lo prendono perfino in giro per questo", afferma il direttore. Ma per i dem non va più bene: "Il Nazareno vuole i propri luogotenenti, non vuole i propri governatori". Nel "surreale dibattito sul terzo mandato", osserva Cerro, e "in una regione che Giani governa con un consenso molto ampio, come dicono i sondaggi, e dove la destra farà una fatica enorme a proporre un'alternativa", è assurdo che Schlein "giochi su questi numeri non per confermarlo, ma per dire 'tanto vinciamo lo stesso, mettiamo uno nostro'". Ecco, conclude, "questa è una delle ragioni per cui il Pd si sta sfaldando in mille correnti, sta perdendo quell'unità che non esiste nella realtà, che è il motivo per cui mettono l'asterisco sulle bandiere, per cui sta finendo la più grande tradizione popolare che la sinistra aveva inventato". In questo contesto, è "Giani che ha qualcosa da insegnare a Elly Schlein, non il contrario".