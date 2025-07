"Le piace Trump?", la risposta di Orietta Berti scatena Mauro Corona

08 luglio 2025 a

a

a

Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca c'è Orietta Berti. La cantante di taniti successi da Finché la barca va in poi risponde alle domande della conduttrice e di Mauro Corona, ospite fisso della prima parte del programma in onda martedì 8 luglio su Rete4, su tutti i temi di attualità. SI parla della delicata situazione geopolitica, con le parole di Donald Trump che ha attaccato Vladimir Putin: "Dice un sacco di str... e uccide troppa gente". "Cosa ne pensa di Trump?", è la domanda di Berlinguer. "Mi sono piaciute queste frasi qua", dice Berti. Che poi argomenta: "Però anche lui è da prendere con le pinze, perché un giorno dice una cosa" e quello dopo ne dice un'altra.

A quel punto interviene Corona che pronuncia il nome di Trump con la "u" italiana: "Dico così perché sembra un rutto, per la sua spocchia, la sua arroganza, la sua tracotanza"è l'attacco dello scrittore-alpinista che vede il rpesidnete americano come fumo negli occhi: "Gli vogliono dare il Nobel per la pace, voglio vedere però la pace prima..."