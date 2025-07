William e Kate accolgono i Macron senza Carlo: ''Le prove generali della futura monarchia''

07 luglio 2025 a

Domani, 8 luglio, a Windsor il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte saranno accolti in visita di Stato dai principi di Galles, William e Kate Middleton. Sorprendentemente, non saranno Re Carlo III e la regina Camilla a fare gli onori di casa, ma i loro eredi diretti, in quella che gli osservatori definiscono una vera e propria “prova generale” per il futuro della monarchia britannica.

La cerimonia si aprirà con l’arrivo dei Macron alla base aerea di Northolt, a ovest di Londra, dove saranno accolti dalla coppia reale. Seguirà una parata in carrozza fino al castello di Windsor, tra simboli solenni e sfarzo regale: inni nazionali, guardia d’onore, sfilate militari e un pranzo ufficiale a cui parteciperanno anche re Carlo e la regina Camilla.

La scelta di affidare ai principi di Galles il ruolo di padroni di casa è tutt’altro che casuale. Secondo fonti vicine alla Casa Reale, Re Carlo III, ancora impegnato nella battaglia contro la malattia, starebbe gradualmente delegando funzioni chiave a William e Kate. Un segnale che lascia intendere come il passaggio di responsabilità sia ormai in corso.

Per il principe William, abituato fin da giovane a stare sotto i riflettori, si tratta di un ulteriore momento di visibilità e di responsabilità. Per Kate, la giornata assume un valore ancora più forte: reduce da un difficile periodo legato alla salute, la principessa sta lentamente riprendendo gli impegni pubblici, come dimostrato dalla sua recente partecipazione al Trooping the Colour 2025. La sua assenza al Royal Ascot aveva sollevato qualche preoccupazione, ma l’impegno a rappresentare la monarchia in questa occasione conferma la volontà di bilanciare doveri istituzionali e vita privata.

L’ultima visita di Stato di un presidente francese nel Regno Unito risale al 2008, quando Nicolas Sarkozy fu ricevuto da Elisabetta II. Da allora, il mondo è cambiato: la crisi finanziaria, la Brexit, la pandemia, la guerra in Ucraina e i nuovi equilibri geopolitici hanno alternato momenti di distanza e di riavvicinamento tra Londra e Parigi. Ora, nella cornice sontuosa della monarchia britannica, si celebra non solo un rapporto bilaterale, ma anche un passaggio di testimone che guarda al futuro della Corona.