Papa Leone, dopo 12 anni il ritorno a Castel Gandolfo: fino a quando resterà in vacanza

Un ritorno atteso 12 anni. Domenica pomeriggio Papa Leone XIV si trasferirà a Castel Gandolfo per un periodo di vacanza. Il Pontefice resterà sul lago fino al 20 luglio. Tre le date principali in queste due settimane di permanenza nel paese alle porte di Roma che San Giovanni Paolo II definiva "il Vaticano Secondo". Il 9 luglio, nel Borgo Laudato sì, Prevost celebrerà la messa con per la tutela del Creato. La prima in assoluto, nel decimo anniversario dell'Enciclica 'Laudato Sì' di Papa Francesco e dopo l'approvazione del formulario dedicato. Il 13 il Papa celebrerà messa nella parrocchia di Castel Gandolfo e poi reciterà l'Angelus in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Apostolico. Domenica 20 il Papa si recherà ad Albano dove celebrerà messa per poi rientrare a Castel Gandolfo per l'Angelus prima del rientro in Vaticano. In mezzo relax, magari tra tennis e piscina, ma anche, probabilmente, studio dei dossier. A Castel Gandolfo Prevost celebrerà anche i 2 mesi dall'elezione al Soglio Pontificio avvenuta lo scorso 8 maggio.

Nel paese intanto sale l'attesa per l'arrivo del Papa che, nelle scorse settimane si è già recato 2 volte per dei sopralluoghi. "Siamo molto contenti. La presenza del Santo Padre fa parte dell'identità della città di Castel Gandolfo. È un'esperienza unica avere il Santo Padre tra noi" ha detto il sindaco di Castel Gandolfo, Alberto De Angelis. Da parte sua il parroco sottolinea: "Quando i papi vengono qui, vengono per riposare, per vivere un po' più tranquillamente, ma anche per lavorare in un ambiente un po' più fresco".

"Siamo a compimento di un'attesa che si è creata nel momento dell'annuncio. Speriamo che il Papa possa riposarsi, io domani sarò a Castel Gandolfo ad aspettarlo" dice a LaPresse monsignor vescovo della diocesi di Albano che comprende il comune di Castel Gandolfo. Monsignor Viva sottolinea poi la particolarità della visita che il Papa farà ad Albano il 20 luglio: "Ad Albano - spiega monsignor Viva - le persone sono particolarmente felici perché in un certo senso è un recupero del suo ingresso che era previsto il 12 maggio".