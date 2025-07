Meloni ricevuta dal Papa: discussa la situazione in Ucraina, Gaza e sicurezza alimentare

02 luglio 2025 a

In tailleur blu scuro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata ricevuta da Papa Leone XIV per una prima udienza ufficiale. “Molto piacere”, ha esordito il Pontefice. La premier ha donato un’immagine dell’Angelicum del XVII secolo, ricevendo in cambio un volume su Sant’Agostino, in omaggio agli studi del Papa presso l’Università Angelicum.

Tra i principali temi affrontati nel corso dell’udienza – durata oltre 30 minuti – figurano l’impegno comune per la pace in Ucraina e in Medio Oriente e l’assistenza umanitaria a Gaza. Successivamente, Meloni ha incontrato il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato sono state sottolineate le ottime relazioni tra la Santa Sede e l’Italia. È stato inoltre ribadito l’impegno condiviso per la pace e l’aiuto alle popolazioni colpite dai conflitti. La conversazione si è poi concentrata su diverse questioni bilaterali, nonché su temi di rilievo per la Chiesa e per la società italiana.

Nel corso dell’udienza si è fatto cenno anche al vertice sulla sicurezza alimentare previsto per fine luglio in Etiopia. Meloni, accompagnata dai ministri Tajani, Salvini e Mantovano, ha quindi preso parte all’incontro in Segreteria di Stato con il cardinale Parolin e monsignor Gallagher.