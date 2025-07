Luigi Di Maio e l'avance clamorosa a Giorgia Meloni in tv: "Mi emoziono quando..."

04 luglio 2025 a

a

a

Sono passati tre anni da quando Luigi Di Maio è uscito dalla galassia 5 Stelle che lo aveva proiettato prima ai vertici del Movimento fondato da Beppe Grillo, poi potente esponente dei governi di Giuseppe Conte. L'ex ministro degli Esteri dal primo giugno 2023, inoltre, è rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico, incarico per il quale è stato confermato fino al 28 febbraio 2027. Insomma, la dimensione attuale di "Giggino", come veniva soprannominato, non è più quella miope e limitante della politica italiana ma si spande sull'atlante diplomatico della geopolitica.

Ebbene, Di Maio venerdì 4 luglio è comparso sui nostri schermi intervenendo a Omnibus, su La7. L'inviato speciale Ue per il Golfo Persico ha trattato in modo felpato e diplomatico le tante, spinose questioni internazionali, dentro e fuori la sua sfera di influenza. Al momento dei saluti, quando meno te l'aspetti, ecco quella che è suonata come un'avance clamorosa alla premier Giorgia Meloni.

Il Superbuco M5S da 150 miliardi. E ora ci paghiamo anche la moschea

Il conduttore gli chiede: "Di Maio, le cito una data, il 21 giugno 2022... Le ricorda qualcosa?". "È San Luigi...", risponde Di Maio. "Oltre a essere San Luigi, è stata anche una data importante per lei e il suo passato di politico italiano, l'abbandono del Movimento 5 Stelle. Quanto le manca la politica italiana?", è la domanda all'ex ministro.

Sallusti travolge Conte: "Hai fatto più danni della guerra", lo scontro in tv

La risposta sembra una sviolinata alla Meloni che tuttavia non viene mai citata. "Ma guardi, io sono in una condizione privilegiata che mi consente di continuare a coltivare una passione, che è quella in questo caso per la politica estera, e questo mi ha permesso un po' alla volta anche di disintossicarmi dalla politica italiana", sorride Di Maio. "Ma la seguo sempre con grande attenzione e ovviamente l'Italia è il mio Paese, la mia Nazione" dice Giggino d'Arabia che usa il termine Nazione, riportato in auge dal lessico meloniano. "Mi emoziono sempre quando so che l'Italia rappresenta un Paese di riferimento nel mondo", è l'avance finale, "per tante ragioni e per tante questioni, non solo di politica".