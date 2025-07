Sallusti travolge Conte: "Hai fatto più danni della guerra in Ucraina", lo scontro in tv

Marco Zonetti 04 luglio 2025 a

Accesissimo dibattito nello studio televisivo del talk Quarta Repubblica, condotto con successo da Nicola Porro su Rete4. Protagonisti: il direttore del Giornale Alessandro Sallusti e il presidente del Movimento 5 Stelle ed ex Primo Ministro Giuseppe Conte. Sallusti ha parlato con Conte di "un dato che fa una una certa impressione", riportando l'esito di uno studio secondo il quale "i danni diretti provocati dalla guerra in Ucraina per l'Ucraina, quelli diretti perché quelli indiretti sono infinitamente maggiori, ammontano a 134 miliardi di euro". Sallusti ha quindi ribadito trattarsi di "una cifra inferiore al danno che ha fatto il suo Superbonus" proseguendo sempre rivolto a Conte: "Cioè, lei ha fatto più danno all'Italia che la Russia all'Ucraina dal punto di vista economico. L'ha certificato la Corte dei conti".

Qualche giorno prima, il presidente delle Sezioni Riunite Enrico Flaccadoro aveva sottolineato che "tra le cause dell'aumento del rapporto debito/Pil, salito al 135,3% ci sono i risvolti per cassa del Superbonus". Nelllo studio televisivo di Porro, Conte ha negato l'esistenza di un buco di bilancio asserendo che la "Meloni si è rivenduta più volte per propaganda". Al che si è inserito Porro, evidenziando che in Italia non possono esserci "buchi", poiché debbono essere coperti, e aggiungendo che "quella manovra (Superbonus) ha creato un deficit e un debito che non abbiamo mai visto negli ultimi anni".

Sallusti ha obiettato contro Conte anche sul piano di riarmo, fondamentale per garantire la difesa italiana, ed europea sotto l'ombrello della Nato. "A lei chi l'ha detto che andremo a togliere soldi al welfare?", ha chiesto il direttore del Giornale all'ex Primo Ministro che sta portando avanti la battaglia pacifista. "Ma chi glielo ha detto? Andrebbero tolti dal welfare se fosse vero che noi dobbiamo tirar fuori nei prossimi 10 anni 430 miliardi, avrebbe ragione lei. Ma non è così."