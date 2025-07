P. Diddy, il verdetto: condannato per induzione alla prostituzione, assolto dalle accuse principali

02 luglio 2025 a

a

a

Sean "Diddy" Combs è stato giudicato colpevole da una giuria federale per aver trasportato esseri umani a fini di prostituzione, ma è stato assolto dalle accuse più gravi di traffico sessuale e gestione di un'impresa criminale.Il verdetto è arrivato dopo un processo durato sette settimane, durante il quale diverse ex partner del magnate dell’hip-hop hanno testimoniato di aver subito abusi fisici e sessuali, raccontando di essere state costrette ad avere rapporti con altri uomini sotto minaccia o coercizione.

Combs, 55 anni, era imputato per cinque capi d'accusa: un'accusa di associazione a delinquere e due per traffico sessuale, oltre a due per trasporto a fini di prostituzione. La giuria lo ha riconosciuto colpevole di questi ultimi, ma ha escluso il suo coinvolgimento nella gestione di un'organizzazione criminale. Presente in aula alla lettura della sentenza insieme alla madre e alla sorella, Combs ha ascoltato in silenzio il verdetto.

L'avvocato difensore Marc Agnifilo ha immediatamente chiesto la liberazione su cauzione del suo assistito, proponendo un milione di dollari e il rientro nella sua villa di Miami. «La giuria ha rigettato le accuse più gravi: Combs non rappresenta un pericolo per la società», ha dichiarato. Ma la procura federale, rappresentata da Maurene Comey, si è opposta con forza: «Nonostante l’assoluzione da alcuni capi d’imputazione, la condanna per trasporto di esseri umani resta gravissima. Chiederemo una pena di 20 anni di reclusione».La decisione sulla detenzione cautelare sarà presa nei prossimi giorni, mentre si attende la determinazione finale della pena.