Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 2 luglio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 2 luglio 2025.

Ariete

Richieste importanti, svolte astrali nel vostro e nel cielo di noi tutti, non facili, ma che daranno la possibilità di muoversi in nuovi campi professionali, con persone nuove, fare esperienze mai vissute prima di questa bollente estate 2025. Luna primo quarto in Bilancia si oppone a Saturno e Urano, transito breve, però può avere effetti catastrofici su certe relazioni, siete eccitabili e impulsivi, evitate quindi di fare mosse decisive. Sorprese invece per le persone sole, colpi di fulmine.

Toro

Decisamente positivo il primo quarto di Luna che si forma in Bilancia, settore del vostro lavoro e affari. Non siamo affatto preoccupati per le vostre finanze, nonostante Mercurio chieda continuamente nuove uscite e spese per la famiglia e la casa. Quale che sia la vostra attività, oggi sarete tutti artisti. Godetevi l'ultimo giorno di Venere nel segno, l'amore è proprio così come l'avete sognato, unico. Bilancia è il segno della vostra eleganza, stile. Una dieta tonificante.

Gemelli

Un giorno di buone occasioni. Sono vari i campi in cui potete avere successo, noi vogliamo suggerire i beni immobili e le questioni bancarie. In ogni caso arrivano nuove persone molto importanti per la carriera. Magnifico primo quarto di Luna in Bilancia per le iniziative domestiche e incontri sentimentali. Vi sposerete? Farete un figlio, oppure è vicina una nascita “conseguenza” del recente passaggio di Giove in Gemelli, che ora lascia il testimone a Plutone.

Cancro

Luna in Bilancia significa saper bilanciare emotività e volontà, usare ragionamento e organizzazione, solo così si devono affrontare le importanti questioni professionali e materiali. Saturno, oggi inserito con prepotenza nel vostro quadro astrale, avverte che le questioni in atto sono di grande importanza, ma dice anche che possano essere rimandate se non vi sentite preparati e pronti. Questa sera Marte sarà molto passionale. Disciplina nei gesti e nelle parole.

Leone

Questa occasione non la potete proprio perdere! Luna crescente in Bilancia, segno che voi stimate e amate, in ottimo aspetto con il vostro Mercurio che influenza tutte le imprese economiche, germogliano anche le piantine seminate nel passato periodo. Previste vendite, spartizioni, divisioni. Non solo nuove prospettive per le attività, una luce benefica illumina anche tutte le situazioni affettive, un giorno da ricordare! Bilancia? Un segno da portare all’altare.

Vergine

Come sapete andare all'essenza delle cose nel campo pratico - oggi il settore del successo riceve un ottimistico influsso della Luna in Bilancia, che è il vostro settore degli investimenti - così dovete andare in profondità nei rapporti affettivi. Marte riscalda il vostro segno, ma voi dovete già pensare a Venere quando sarà in Gemelli, cercate il dialogo con il coniuge. Anche gli amanti non ufficiali volentieri saltano chiarimenti verbali, e invece bisogna parlare.

Bilancia

Primo quarto nel segno al tramonto quando risplende Venere, pianeta dell'amore e della fortuna, ma soprattutto la vostra stella guida che vi segue materna anche nelle banali vicende quotidiane. Molto diversa questa fase lunare dalla Luna nuova della scossa settimana, è come un ritorno d'amore, una porzione magica di felicità. È bello il desiderio di vivere tutto il nuovo che adesso comincia ad arrivare nella vostra vita. Un nuovo romanzo d'amore? Non potete sfuggire al Leone.

Scorpione

Luna inizia a crescere in Bilancia e poi sarà da voi giovedì. Affrontate le questioni pratiche senza ansia, è in arrivo un influsso parecchio promettente anche per affari, consultatevi con un esperto. Non fidatevi delle proiezioni e non fatevi influenzare dai consigli dei mass media, questa volta è il caso di fidarsi del vostro fiuto, sesto senso, esperienze passate - soprattutto quelle negative perché sbagliando si impara. L'aspetto tra Sole e Marte, per voi significa sessualità ritrovata.

Sagittario

Oggi sì, abbiamo a disposizione influssi che ci permettono di spingervi in azione, ma che siano iniziative veramente importanti. Importantissimo il primo quarto di Luna in Bilancia, con Mercurio in Leone, per non citare altri pianeti altrettanto formidabili. Avete 48 ore filate, per spaccare quello che vuoi sapete. Improvvisamente appare sulla vostra strada un socio prezioso e affidabile. Dedicate la serata all'amore, perché avete già perduto parecchie occasioni. Il tarlo della gelosia.

Capricorno

Normali problemi causati dal cambio di Luna in Bilancia, nel vostro caso delicata anche per la gola le vie respiratorie, però tutto questo stanca, quindi relax. Rimandate impegni importanti, siete facili alle sfuriate, potreste perdere il self-control, e non è proprio il caso di farsi nuovi avversari. Non avete invece avversari in amore, siete sempre il massimo! Sarete sorpresi da una dichiarazione-proposta della persona cara, ma anche da uno sconosciuto. Accettate senza meno.

Acquario

Luna primo quarto in Bilancia oggi e domani non può essere altro che fortuna, che ritorna, che arriva, che viene annunciata dal caro Giove nel vostro settore del lavoro e affari. Una facilitazione in attesa, grazie alle amicizie e relazioni sociali di prestigio. Imprese all'estero. Un momento speciale per l'amore, le relazioni vengono arricchite dall'abbandono di ogni superficialità, ci si può davvero sentire tutt’uno con la persona cara. La vita chiede passione.

Pesci

Famiglia, casa, altre proprietà, figli. Muovetevi subito se avete progetti da realizzare. Sono eccellenti i transiti per le questioni pratiche, avete anche la protezione di persone autorevoli, cosa che non capita spesso, approfittate. Luna fantastica cresce in Bilancia, poi sarà nello Scorpione, avrete una nuova carica e ci sarà un momento indimenticabile in amore, questa sera. L'uomo Pesci è facile alle sbandate, generoso sotto il profilo sessuale. Il fatto è che è molto richiesto.