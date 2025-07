Meteo, "break temporalesco" in arrivo: fine del caldo, ecco dove e quando

01 luglio 2025 a

Caldo rovente e temperature da estate piena in gran parte dell'Italia. Ma quanto sdurerà il caldo? A fornire previsioni meteo e tendenze per i giorni a venire sono gli esperti di 3B Meteo. In settimana i frequenti temporali che caratterizzeranno il tempo sull'arco alpino e su parte dell'Appennino "saranno un segno premonitore di quanto dovrebbe concretizzarsi nel corso del primo weekend di luglio", spiega Lorenzo Badellino sul sito di 3B Meteo.

Nel fine settimana, insomma, "traballerà" un po' l'anticiclone africano. Sabato avremo temporali "sull'arco alpino, in estensione entro sera alla Val Padana centro-occidentale, dove si potranno avere fenomeni anche di forte intensità". Contemporaneamente si verificherà "un generale calo delle temperature". Sul resto d'Italia invece continuerà a dominare la stabilità con poche eccezioni, sulle aree appenniniche.

La situazione meteo evolverà ulteriormente verso questo scenario domenica, quando "un ulteriore cedimento del perimetro settentrionale dell'anticiclone dovrebbe agevolare il passaggio di un sistema frontale, responsabile di temporali anche forti sulle regioni settentrionali e in Toscana, con temperature in ulteriore diminuzione", spiega l'esperto.