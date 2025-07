Salis critica Bezos e vende il libro su Amazon, Cerno la punge: ‘'Si sposi sulla Tesla di Fratoianni…''

02 luglio 2025 a

Al TG4 Tommaso Cerno non risparmia critiche a Ilaria Salis, la deputata recentemente al centro di una controversa vicenda con la sua lotta anti-Bezos e il suo libro Vipera pubblicato proprio sulla piattaforma del magnate, Amazon.

«Per una che in qualche modo ha usato l'immunità che contesta per guadagnarsi un auto-stipendio, Amazon di Bezos per fare pubblicità al suo libro e adesso propone a noi il socialismo, è una lotta di classe per gente di classe», ha detto senza mezzi termini.

Con ironia tagliente, Cerno ha aggiunto: «Me la vedo sposarsi sulla Tesla di Fratoianni a raccontarci l'ennesima marea di fregnacce quando tutti noi sappiamo che l'unica cosa che ha fatto questa signora per il momento è scappare da un processo e trasformare la sua richiesta di condanna in una campagna elettorale».

Il giornalista ha poi sottolineato l’apparente incoerenza della sinistra, che secondo lui «contesta immunità e fuga dai processi a qualunque persona non aderisca ad AVS, quindi gente con reati buoni se li fanno loro, reati cattivi se li fanno gli altri».

«Buona Tesla e buon Amazon a tutti i signori della sinistra» ironizza in conclusione il direttore.