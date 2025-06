Bezos story dallo scandalo al matrimonio milionario. I Vip sbarcano a Venezia

26 giugno 2025 a

A poche ore dall'inizio del ''wedding of the year'', anche Oprah Winfrey è sbarcata a Venezia. Dopo Kim e Khloé Kardashian e la mamma Kris Jenner con il compagno Corey, Domenico Dolce e Ivanka Trump, la regina dei talk è arrivata in laguna per il matrimonio-evento del fondatore di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Secondo i media internazionali, sarebbero arrivati anche il fondatore di Microsoft, Bill Gates e Orlando Bloom, senza Katy Perry, impegnata con il tour in Australia.

Storia prima scandalosa, poi romanticissima e felice, l'unione di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia mette la parola fine a una saga che per anni ha ingrassato le pagine e i siti di gossip. L'ex conduttrice di programmi tv del mattino con la passione per il volo, oggi convolerà a nozze con il fondatore di Amazon in una sontuosa cerimonia che durerà 5 giorni. Entrambi erano gia' sposati quando iniziarono a frequentarsi segretamente, prima del 2019.

Nel gennaio di quell'anno, Bezos e la sua prima moglie, la schiva MacKenzie Scott, annunciarono il divorzio, dichiarando l'intenzione di continuare "la vita condivisa come amici". Bezos aveva incontrato Scott nel 1992, mentre entrambi lavoravano per un hedge fund di New York. Lasciarono il lavoro per fondare insieme Amazon in un garage in affitto a Bellevue, Washington. Un mese dopo la separazione, Bezos accuso' pubblicamente il tabloid statunitense National Enquirer di ricatto: la testata si era offerta di non pubblicare foto e messaggi ose' con Sanchez in cambio di non meglio precisati favori. Bezos punto' il dito contro l'Arabia Saudita, accusado Riad di aver orchestrata il complotto come rappresaglia per gli scoop del Washington Post, di proprieta' di Bezos, sull'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, compiuto da agenti sauditi. Ma fu la stessa Sanchez a scagionare i sauditi, rivelando una realta' meno esotica e piu' amara: a vendere il contenuto del suo telefono all'Enquirer per 200mila dollari era stato suo fratello.

In piena storia d'amore, Bezos annuncio' nel 2021 le dimissioni da ceo di Amazon. A 61 anni, disse, voleva dedicare piu' tempo ed energie a Blue Origin, la sua azienda di esplorazione spaziale, e alle attivita' di beneficenza. Rimane presidente esecutivo di Amazon, maggiore azionista del colosso della vendita al dettaglio, e detiene ancora una notevole influenza sulla direzione dell'azienda. Bezos e Sanchez sono una presenza fissa alle feste degli Oscar e in altri luoghi frequentati da celebrita'.