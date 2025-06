Jeff Bezos ha imparato la lezione, cosa prevede l'accordo pre-matrimonale con Lauren Sanchez

24 giugno 2025 a

Il grande giorno per Jeff Bezos e Lauren Sanchez si avvicina: il matrimonio è previsto per venerdì 27 giugno, parte di un fine settimana lungo e sfarzoso nella romantica laguna di Venezia. Sebbene alcune proteste dei residenti abbiano costretto la coppia (61 anni lui, 55 lei) a modificare uno dei luoghi scelti, ciò non ha spento lo spirito da jet-set internazionale che accompagna ogni passo della loro unione. Le celebrazioni prematrimoniali sono cominciate settimane fa, tra scali glamour in Costa Azzurra e party esclusivi. A Cannes, Sánchez ha celebrato il suo addio al nubilato con un parterre da sogno: Kim Kardashian, Eva Longoria, Katy Perry e Kris Jenner tra le tredici invitate a una cena privata al ristorante Lafayette's. Sui social, Lauren ha ringraziato le amiche con parole toccanti: "Per sempre inizia con l'amicizia, circondata dalle donne che mi hanno sostenuta, illuminato il cammino nei momenti bui e plasmato il mio cuore lungo il percorso". Ma dietro lo scintillio dei flash e delle serate di gala, c'è anche un impegno concreto. Durante il Festival di Cannes, Lauren Sánchez ha ricevuto il Global Gift Women Empowerment Award, un riconoscimento per la sua attività filantropica attraverso la Bezos Earth Fund e l'organizzazione This Is About Humanity. Con Eva Longoria al suo fianco, Lauren ha dimostrato che l'influenza non si misura solo in milioni, ma anche in impatto.

Un aspetto non da poco delle nozze, visto lo sterminato patrimonio del fondatore di Amazon, è quello dell'accordo prematrimoniale che viene definito senza precedenti. Bezos è reduce da un costosissimo divorzio dalla prima moglie MacKenzie Scott che ottenne nel 2019 circa 40 miliardi di dollari, e pare non voglia ripetere in caso di separazione la stessa esperienza. Gli avvocati di Bezos sono al lavoro da mesi, e solo alcuni dettagli trapelano. A partire da un assegno di divorzio limitato, scrive la Stampa. Insomma una sorta di limite alla somma dovuta in caso di divorzio. Non solo. Secondo quanto trapela vengono separati i beni che Bezos possiede attualmente da quelli che verranno acquisiti dopo le nozze, misura che limiterebbe le conseguenze finanziarie in caso di rottura. L'accordo prematrimoniale si preannuncia estremamente complesso, sia per la vastità e dei beni di Bezos sparsi in vari continenti sia per le clausole relative ai figli dell’imprenditore.