Il declino della dinastia Beckham: scenate, soldi e post

La favola perfetta dei Beckham, della seconda royal family inglese, sembra incrinarsi. Secondo il *Daily Mail* e *Page Six*, Brooklyn Beckham avrebbe ingaggiato l’avvocato Jenny Afia – la stessa che ha difeso Meghan Markle – per tutelare la propria immagine in mezzo a una crescente frattura familiare. Secondo i tabloid inglesi, il primogenito di David e Victoria non parlerebbe più con i genitori da mesi. Avrebbe persino disertato il 50° compleanno del padre, celebrato in tre feste tra Inghilterra e Stati Uniti, dove erano invece presenti gli altri tre figli: Romeo, Cruz e Harper.

Le tensioni sembrano risalire al matrimonio di Brooklyn con Nicola Peltz, erede del miliardario Nelson Peltz che presentò Musk a Trump. Secondo indiscrezioni, durante il ricevimento Victoria avrebbe “rubato la scena” alla sposa, sia nel discorso celebrativo che nel primo ballo con il figlio, causando una rottura insanabile.

Dietro alla crisi, anche dissapori economici. Brooklyn e Nicola avrebbero acquistato una villa da 11 milioni di dollari a Los Angeles, senza però ricevere aiuti dai Beckham. A complicare i rapporti, anche gelosie tra fratelli e frecciate social. Cruz avrebbe ironizzato sulle molte carriere tentate da Brooklyn, con un commento giudicato velenoso. La dinastia Beckham, da sempre simbolo di unità e glamour, oggi sembra alle prese con tensioni più da soap opera che da famiglia reale. E vissero per sempre famosi e infelici ?