Anna Wintour, ''la papessa della moda'' lascia Vogue: è la fine di un era

Dopo 37 anni alla guida di Vogue, l'icona Anna Wintour lascia la redazione dell'edizione americana del più famoso magazine di moda, ha appreso Le Monde, confermando un'informazione di diversi media americani. Secondo l'AFP, ''la papessa della moda'' manterrà tuttavia le sue funzioni di responsabile dei contenuti di tutti i marchi a livello mondiale del gruppo di stampa Condé Nast e di direttore dell'edizione internazionale della rivista di moda, Vogue World.

Wintour, alla quale Lauren Weisberger, sua ex assistente, pare si sia ispirata per il bestseller 'Il diavolo veste Prada' (diventato poi un film di successo con Meryl Streep nei panni della temutissima direttrice di una rivista di moda), ha iniziato la sua carriera a 'Vogue' nel 1988, succedendo all'allora caporedattore Grace Mirabella. Figura chiave britannico-americana, ha rivoluzionato l'estetica e le vendite del magazine, cambiando la storia della moda e del giornalismo di settore.

Il primo numero realizzato sotto la sua direzione è quello di novembre 1988: Michaela Bercu, sorriso smagliante e a figura intera, indossa in copertina dei semplici jeans da 50 dollari abbinati a un maglione di Christian Lacroix da 10.000 dollari. Uno scatto firmato dal tedesco Peter Lindbergh che passerà alla storia.

Nota per l'organizzazione del celebre Met Gala, ogni primo lunedì di maggio e per l'iconico 'September Issue', il voluminoso numero di settembre che racchiude tutta la moda che verrà, Wintour lascia un'eredità importante. Ancora non si conosce il nome del successore ma c'è chi scommette già, tra i papabili in lista, su Chioma Nnadi, attualmente responsabile di ''British Vogue'.