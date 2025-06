Otto e mezzo, Cacciari show da Gruber: "Cosa sono queste bufale? Pietà di me"

25 giugno 2025 a

Si parla del piano di riarmo dell'Europa e la proposta di destinare il 5 per cento del Pil dei Paesi membri per investimenti nella difesa nel corso della puntata di martedì 24 giugno di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Tra gli ospiti, oltre ai giornalisti Mariolina Sattanino e Giovanni Di Lorenzo direttore del settimanale tedesco Die Zeit, c'è Massimo Cacciare che contesta in toto l'impostazione data alla discussione soprattutto riguardo alla minaccia bellica che incombe sull'Europa. "Ma cerchiamo di ragionare, dai!", sbotta il filosofo ed ex sindaco di Venezia, "l'Europa si riarma contro quale nemico? Per fare la guerra alla Cina? Per fare la guerra alla Russia? Per fare la guerra agli Stati Uniti?", attacca Cacciari.

"Perché non la facciano a noi", dice Sattanino. Apriti cielo, Cacciari sbotta: "Ma chi è che minaccia l'Europa? Cosa sono queste bufale? La politica di riarmo è, nella buona sostanza, una politica per splafonare ogni patto di stabilità e per permettere ai governi, in primis quello tedesco, che è in una situazione economica che tutti sanno, di spendere, per aiuti di Stato alle grandi industrie meccaniche, alle grandi piattaforme manifatturiere che sono in malora in tutta Europa e non soltanto in Germania".

Per raggiungere questo obiettivo, denuncia il filosofo, "si agita il nemico", lo spauracchio russo e cinese. Di Lorenzo ribatte riportando la posizione del governo tedesco: "Merz ha detto che questo programma non si fa per compiacere l'America, ma si fa soprattutto, e qui la Germania lo sente molto più vicina alla minaccia che l'Italia, per arginare in qualche modo la minaccia russa". Versione che fa infuriare oltremodo l'ex sindaco di Venezia: "Una minaccia spaventosa! C'è la Russia lì con i carri armati che aspetta di invadere l'Europa... Ma cosa raccontiamo? Ma pietà di me!".