Michele Emiliano (già nonno) diventa padre a 66 anni per la quarta volta

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia ed ex sindaco di Bari, si prepara a diventare padre per la quarta volta all’età di 66 anni. La compagna è Valeria Gentile, artista visiva quarantenne originaria di Monopoli, conosciuta anche con lo pseudonimo “Nuvola”. I due si sarebbero conosciuti nel 2021 durante il Phest, festival internazionale di fotografia e arte, dove Emiliano era presente come ospite istituzionale e Valeria era tra gli artisti premiati. La gravidanza è ormai in fase avanzata e la nascita è prevista per il mese di settembre. Emiliano è già padre di tre figli nati dal suo precedente matrimonio ed è anche nonno dal 2021. Nonostante la notorietà pubblica, Emiliano ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla notizia, dichiarando all'Ansa di non avere nulla da nascondere ma nemmeno da comunicare. La coppia convive nel centro di Bari e si prepara ad accogliere con gioia il nuovo arrivo, che segna un nuovo e inaspettato capitolo nella vita del presidente pugliese.