Meteo, tregua dal grande caldo in vista. Giuliacci: “Perturbazioni con temporali e calo delle temperature”

24 giugno 2025 a

a

a

Il caldo stringe la sua morsa sull’Italia, ma dal colonnello Mario Giuliacci arriva una possibile buona notizia. “Durante l'ondata di caldo che andrà avanti al centro-nord, fino al 5-6 luglio, al sud probabilmente ancora proseguirà, ci sarà il passaggio di alcune perturbazioni temporalesche che abbatteranno in quel giorno, oppure per uno o due giorni consecutivi, un po' l'ondata di caldo con temperature più sopportabili”, l’annuncio del meteorologo nella sua previsione del tempo.

Alvaro Vitali è morto a Roma: il cinema piange l'amato Pierino

Ma quando sono previste queste piogge? Ecco quanto annunciato in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci : “Giovedì 26 giugno è prevista una prima perturbazione al nord, con temporali ovunque, tranne su Liguria e Romagna. Lunedì 30 giugno ecco un'altra perturbazione che durerà per tre giorni, quindi temporali su Alpi e Piemonte, Lombardia e Liguria. Martedì 1 luglio temporali al nord e nelle Marche, mercoledì 2 luglio temporali su Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. Quindi questa perturbazione porterà un calo delle temperature su gran parte del centro-nord tra il 30 di giugno e il 2 luglio. Infine arriva un'altra perturbazione sabato 5 luglio che porterà temporale su Alpi, Triveneto, Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise e domenica 6 temporali al centro-nord. Quindi una fase di nuovo non solo di abbattimento delle temperature su tutto il centro-nord, ma addirittura al nord le temperature scenderanno fino a 30 gradi e tale resteranno, al centro scenderanno ovunque sotto 35 gradi e tali resteranno”. “È il sud purtroppo dove l'ondata di caldo proseguirà, perché qui l'aria fresca stenterà ad arrivare”, la chiosa di Giuliacci.