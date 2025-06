Il discorso profetico di Margaret Thatcher: "È il sistema politico che valorizza l'impresa delle persone"

17 giugno 2025 a

Sui social riemerge un discorso di Margaret Thatcher, primo ministro del Regno Unito dal 4 maggio 1979 al 28 novembre 1990, che è diventato virale e sembra del tutto attuale visto lo scenario geopolitico a cui si assiste in questi giorni: "I Paesi - le parole della ex premier britannica - non sono ricchi in base alle loro risorse naturali; se lo fossero, la Russia sarebbe il Paese più ricco del mondo. Ha tutto: petrolio, gas, diamanti, platino, oro, argento, metalli, legno e un terreno ricco. Ma è stata povera. Guardate dall'altra parte, il Giappone non ha risorse naturali, la Svizzera non ha risorse naturali... È il sistema politico che valorizza l'impresa delle persone e gli fornisce il quadro entro il quale operare".