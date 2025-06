Massimo Giletti sbarca su Instagram: che succede sui social

Francesco Fredella 10 giugno 2025 a

Massimo Giletti sbarca su Instagram. E dopo alcune ore fa il pieno di follower: oltre 12 mila in pochissimo tempo. Ora, però, il super conduttore di Rai3 - che è tornato in viale Mazzini con un programma talk show esplosivo - è pronto a raccontarsi anche al mondo dei social. E negli ultimi anni, pur conoscendo bene quel mondo, non l'ha mai accarezzato. Adesso ha deciso di aprire un profilo social ed il rapporto con il suo pubblico cresce sempre di più. Scapolo d'oro, Giletti è il vero giornalista sempre in prima linea con il fiuto dell'inchiesta: ne ha fatte tantissime rischiando in prima persona, è arrivato persino ad andare in onda con l'elmetto in testa dall'Ucraina - sotto i bombardamenti russi, che ha raccontato con i propri occhi.

La Nazionale sfiora il 40%. Porro batte Formigli, SuperGiletti con Garlasco

Dopo alcuni anni nella scuderia di Urbano Cairo, però, è tornato in Rai. Sulla terza Rete, per l'esattezza, con "Lo Stato delle cose", il suo nuovo programma. Giletti, dopo anni ed anni nel palinsesto domenicale di Rai1, andò a La7 con un programma che ha fatto storia: la trattativa con Cario, d'estate al ristorante Il Bolognese di piazza del Popolo a Roma, è cosa nota. Lì, a La7, è iniziata la sua secoda vita telesiviva dopo la Rai. Ma ora è tornato tornato in viale Mazzini (dove tutto è iniziato ai tempi di Mixer con il grande Minoli, suo maestro). E, secondo rumors, sarà uno delle super riconferme dei palinsesti della prossima stagione tv.