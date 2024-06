Massimo Giletti in Rai con una nuova sfida: quando lo vedremo in onda

Marco Zonetti 20 giugno 2024 a

a

a

Massimo Giletti rientra definitivamente in Rai. Dopo oltre un anno dalla brusca interruzione di Non è l’Arena su La7, il conduttore tornerà in tv con un nuovo show settimanale. E pare che la sua prossima avventura ricalchi da vicino L’Arena, che andava in onda la domenica pomeriggio su Rai1 e che, malgrado il successo, fu chiuso nel 2017 – si dice – per aver tirato la volata ai partiti populisti che all’epoca andavano per la maggiore. Dalle prime indiscrezioni di TvBlog, la nuova fatica di Giletti – ancora senza titolo – sarà una sorta di rotocalco di attualità, cronaca, politica, sport e spettacolo. E con un immancabile spazio dedicato alle inchieste.

"Comunista combattente": Bernardini De Pace spiazza Berlinguer. L'aneddoto

Il più volte annunciato ritorno del conduttore in Rai non sarà certo una passeggiata. Andrà in onda il lunedì sera in prime time su Rai3 in una fascia oraria costellata di rivali fortissimi: la fiction di Rai1, lo show di Rai2, il reality di Canale5, Quarta Repubblica di Nicola Porro e l’approfondimento di La7. Ne sa qualcosa Salvo Sottile, il cui programma FarWest è stata l’unica novità di Rai3 a crescere e a superare la soglia fatidica del 5% di share malgrado la feroce concorrenza, e che tuttavia sarà spostato al venerdì sera proprio per lasciar posto a «zio Massimo».

Prime mosse sul palinsesto di Rai3. Giletti, massimo riserbo sul nuovo programma

Prova generale del nuovo programma di Giletti sarà lo speciale Ustica – Una breccia nel muro, previsto il prossimo 25 giugno su Rai3 e dedicato alla strage di Ustica. A conferma dell’intenzione di portare in Rai il taglio giornalistico d’inchiesta che è stato il suo tratto distintivo a La7, con relative polemiche. Ma vincerà la guerra degli ascolti? Dopo la cancellazione di Non è l’Arena, l’audience della domenica sera di La7 è crollata. Bella rivincita per Giletti. E adesso, più Rastignac che ammutinato del Bounty come si definì una volta, eccolo tornare da mamma Rai per sfidare ancora una volta l’Auditel e i critici non sempre benevoli. «A noi due».