Wanda Nara, Mauro Icardi mostra il suo conto in banca "Un'altra prova". Guerra totale tra i due

07 giugno 2025 a

a

a

La tensione tra Mauro Icardi e Wanda Nara si fa sempre più accesa. Nelle ultime ore, il calciatore ha infiammato i social pubblicando nelle sue Instagram Stories uno screenshot che mostrerebbe il conto in banca dell’ex moglie. Il gesto, eclatante, è accompagnato da una pesante accusa: secondo Icardi, Wanda avrebbe trasferito illegalmente sul suo conto personale ben 7 milioni di euro. L'attacco del calciatore arriva dopo settimane di botta e risposta. Wanda, recentemente, aveva dichiarato che la sua relazione con il rapper L-Gante fosse nata solo dopo aver scoperto il tradimento di Mauro con l’attrice Eugenia "China" Suárez. Una versione che il calciatore non ha affatto digerito. Così, tramite social, ha replicato duramente: “Sono solo io, o la situazione si sta ribaltando? Tanta gelosia, tanto risentimento, tanta invidia… Rispetta la mia nuova compagna, la mia futura moglie”.

“La soap opera è finita”. Ennesima rottura per Wanda Nara, il post al veleno

Ma Icardi non si è fermato qui. Ha puntato il dito anche sul rapporto tra Wanda e le loro figlie, accusandola di manipolazione: “Capisco che il circo Wanda Nara e i suoi clown dia ascolti, ma ricorda che a soffrire sono due ragazze cresciute dal padre, a cui è proibito esprimere ciò che desiderano. La madre? Ha pensato solo a se stessa, al suo ego”. La pubblicazione dello screenshot del conto bancario è stata il culmine di un'escalation mediatica. Il calciatore ha scritto: “Mentre camminavo qui intorno guardando il mio telefono, ho trovato un’altra prova… Ovviamente, il furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale è stato segnalato in Italia. Forse, sapendo che ho le prove, ha chiesto al tribunale di confiscarmi il cellulare?". Dallo screen diffuso si leggerebbe un saldo pari a 7.305.586 euro, un dettaglio che ha alimentato ancora di più le polemiche. Al momento, Wanda non ha replicato pubblicamente, ma l’ennesimo capitolo della loro guerra sembra tutt'altro che chiuso.