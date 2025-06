Calenda e la rissa sfiorata: ho avuto un momento "fascio dove te pijo te lascio"

05 giugno 2025 a

"Come noto cerco di fare sempre interventi molto equilibrati in Senato. Non ho partecipato al sit in liceale della sinistra. Ma al decimo insulto 'amici dei mafiosi e terroristi' e altre amenità dei rappresentanti di FdI, ieri per la prima volta ho avuto un momento 'fascio dove te pijo te lascio'". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda postando una foto della rissa sfiorata ieri nell'aula del Senato.

Ok al dl Sicurezza è legge, rissa sfiorata. Calenda a Balboni: "Ci vediamo a Colle Oppio"

Il parlamentare di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, aveva criticato le opposizioni che fanno le barricate per il Decreto Sicurezza, approvato definitivamente ieri dal Senato, e di andare in carcere a trovare l'anarchico Cospito. Calenda a quel punto si è diretto verso il meloniano. "Io sono rimasto fermo al mio posto, diversi parlamentari di opposizione, tra cui Calenda, hanno cercato con fare minaccioso di raggiungermi e soltanto l'intervento dei questori glielo ha impedito. Non ho mai perso le staffe, come è stato invece riportato, ma sono rimasto fermo fin quando la situazione non si è calmata ed è iniziata la chiama", ha spiegato Balboni in una nota.