Morten Harket ha il Parkinson: cosa fa per curarsi

La sua voce cristallina, il falsetto che nel 1985 portò Take On Me in cima alle classifiche di mezzo mondo, è da tempo parte dell'immaginario pop. Oggi, però, Morten Harket - frontman degli A-ha, icona della synth-pop scandinava - ha scelto di raccontare una nuova, dura pagina della sua vita: la diagnosi di Parkinson. L'annuncio è arrivato sul sito ufficiale del gruppo norvegese, attraverso un lungo articolo firmato dal biografo Jan Omdahl (The Swing of Things), che ha rivelato anche i due delicati interventi di neurochirurgia subiti dal cantante norvegese, 65 anni, presso la Mayo Clinic negli Stati Uniti.

"Non ho avuto problemi ad accettare la diagnosi - ha dichiarato Harket - ma avevo bisogno di tempo. Con il tempo, ho fatto mia la filosofia di mio padre, che ha 94 anni: Uso quello che funziona". Fino ad oggi, la notizia era rimasta riservata a una ristretta cerchia di familiari e amici. "È una malattia che ho tenuto dentro, per proteggere il mio spazio creativo", ha spiegato il cantante. Ma alla fine, ha scelto di parlarne. Il motivo? "Tenere segreto qualcosa di così personale alla lunga pesa più che renderlo pubblico". Harket convive con la malattia da tempo, e oggi si affida a una combinazione di farmaci, sonno regolare, attenzione all'alimentazione e stimolazione cerebrale profonda (Dbs, Deep Brain Stimulation), tecnica che prevede l'impianto di elettrodi nel cervello per attenuare i sintomi motori della patologia.