Garlasco, Corona spiazza Berlinguer: "Vorrei che Stasi fosse innocente ma...."

Anche a È sempre Cartabianca si parla delle nuove indagini su Garlasco. Alberto Stasi è davvero il colpevole dell'omicidio di Chiara Poggi oltre ogni ragionevole dubbio o c'è un innocente in carcere? "Io vorrei fosse innocente e ho anche paura che, se risultasse innocente, chi rifonderà a questo ragazzo 16 anni di reclusione?" chiede Mauro Corona. Lo scrittore alpinista ospite di Bianca Berlinguer su Rete 4, osserva che per risarcire una vita passata in galera da innocente "non bastano miliardi".

Per Corona i media hanno un peso in certe dinamiche che riguardano i casi di cronaca. I delitti "alimentano e creano ascolto, sui giornali e sulle televisioni e su È sempre Cartabianca, però io vorrei che si indagasse senza questa pubblicità enorme dei mezzi di informazione".

Lo scrittore commenta anche un caso di quest giorni, il terribile femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato di 19 ad Afragola, in provincia di Napoli. "Dobbiamo educare i nostri figli alla sconfitta, serve la cultura del perdonare e del capire. Non ci si può impadronire di un essere umano", afferma Corona che chiede a tutti una riflessione sulla nostra società.