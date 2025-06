Garlasco, rispuntano le parole di Sempio del 2017: "Erano dalla mia parte"

04 giugno 2025 a

"Mi hanno fatto domande che io ho capito perché me le facevano. Comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia". A pronunciare queste parole, nel 2017, è Andrea Sempio, l'unico, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco nel 2007. Si tratta di una delle numerose intercettazioni ambientali che sono state trascritte in maniera imperfetta o che non sono state trascritte nella prima inchiesta che ha messo sotto accusa l'amico di Marco Poggi, il fratello della vittima, e che oggi Repubblica ripropone.

Registrato poco dopo la fine dell'unico interrogatorio a cui è stato sottoposto Sempio, l'ambientale numero 84 riporta a galla una frase che potrebbe aiutare a riscrivere il delitto di Chiara Poggi. "(incomprensibile) … a parte che mi han fatto alcune domande, che non pensavo che mi facevano, non gli ho dato una risposta perfetta", si leggeva nei brogliacci. Parole che, dopo un riascolto, sono state riproposte così: "A parte che erano dalla nostra, perché mi han fatto alcune domande, che io ho capito perché me le facevano. Però non gli ho dato, diciamo, la risposta… perfetta".

A quel punto, Giuseppe Sempio chiede al figlio se gli inquirenti gli abbiano posto interrogativi sul Dna. Andrea risponde senza entrare nei dettagli: "Una roba tecnica e poi non ne parliamo… (a bassa voce) però si vedeva che mi ha fatto domande che… inerenti a quello… sul… cioè comunque secondo me erano abbastanza… (Fine trascrizione)". "Mia… allora mi ha chiesto cosa faceva a casa dei Poggi, io ho detto che giocavamo nelle due sale, giù e sopra…. e lui continuava perché sia giù che su che giocavate cioè", è invece l'annotazione successiva.